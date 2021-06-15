Избавиться от мигрени можно без лекарств - ученые тестируют новый способ

Зеленый свет генерирует слабые сигналы в сетчатке глаза. Фото: pixabay.com

В США тестируют новый способ борьбы с мигренью. Для облегчения симптомов будут использовать зеленый свет.

В 2016 году исследователи из Гарвардского университета применяли к пациентам излучения разноцветного света. Яркие лучи, синие, желтые, красные, усиливают мигрень, пишет Daily Mail.

Но зеленый свет снизил головную боль на 20%. Дальнейшие эксперименты показали, что зеленый свет генерирует слабые сигналы в сетчатке, слое светочувствительных клеток в задней части глаза, чем другие цвета. Клетки таламуса, области мозга, которая обрабатывает информацию из глаза, также меньше реагируют на этот вид лучей.

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Таламус играет ключевую роль в качестве центра обработки боли, в частности при мигрени. После этого открытия разработали лампу на батарейках, которая излучает чистый зеленый свет низкой интенсивности.

Также ученые утверждают, что успокоить головную боль могут добавки цинка. 15 мг этого вещества каждый день значительно снижает частоту, продолжительность и тяжесть приступов.

Горчица положительно действует на организм человека. Регулярное употребление может укрепить кости, замедляет старение, нормализует уровень холестерина и помогает от тревоги и мигрени.