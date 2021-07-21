Из университета уволили профессора Бильченко, которая назвала Украину "колонией"

Евгения Бильченко освободили, но взамен предложили другие должности в университете. Фото: Евгения Бильченко/Facebook

Профессора Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова Евгению Бильченко уволили. Она назвала Украину "американской колонией" и выступала на канале террористов ДНР.

Должность профессора сократили 20 июля, а кафедру культурологии и философской антропологии ликвидируют, сообщила в Facebook Бильченко.

"Меня уволили. Ради этого пошли на ликвидацию целой кафедры. Не смогли ничего доказать из того, что вешали: ни профнепригодность, ни аморальный поступок".

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В то же время женщине предлагают с ее согласия перевод на другие вакантные должности в университете.

Бильченко занялась научной деятельностью так сильно, что это видно по ее рейтингу, добавляет женщина. Большинство научных конференций провела вместе с российскими коллегами.

"У меня не просто первое место, а с немыслимым отрывом. Об этом в университете все знают. Считает машина. Все объективно. Треть проведенных мной научных конференций и статей была совместно с российскими коллегами. Я ни о чем не жалею. Я была счастлива. Спасибо, когда мы собирались вместе от Луцка до Москвы, от Дрогобыча до Петербурга", - отметила Бильченко.

В Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова разгорелся скандал из-за преподавательницы философии и культурологии Евгении Бильченко. Профессор опубликовала в соцсети пост, где раскритиковала переход сферы обслуживания на украинский язык. Ее слова вызвали возмущение среди студентов. Сама же Бильченко заявила, что ее не могут уволить за собственные мысли.