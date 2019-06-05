Из Украины в Словакию будет курсировать поезд

"Укрзализныця" запустила поезд в Словакию. Фото: Аntikor

Из Украины в Словакию начнет курсировать поезд Мукачево - Чоп - Кошице.

Маршрут уже протестировали, рейсы запустят 9 июня. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Facebook.

"Уже с 9 июня по европути будет новый поезд Мукачево - Кошице. Путешествуйте в Европу "Укрзализныцей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, поезд №960/961 будет отправляться из Кошице в 9:10 и прибывать в Мукачево 14:00. В обратном направлении поезд будет выезжать в 14:54 и прибывать в 18:13.

Поезд № 962/963 будет отправляться из Кошице в 12:10 и прибывать в Мукачево в 16:42. Обратное отправление назначено на 18:20, прибытие - в 21:33.

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