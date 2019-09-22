Из Украины исчезнет шампанское и коньяк

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 3672
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 7002
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 1926
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 396
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 2898
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3330
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1395
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 369
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1260
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3240
Фото
Все фото
25
13
7
15
9
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
&quot;Мы - за мистические тексты&quot; - на Book Forum представили новое издательство
"Мы - за мистические тексты" - на Book Forum представили новое издательство
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Украинцы с донорскими органами высадили аллею яблонь
Украинцы с донорскими органами высадили аллею яблонь
В Украину съехались кузнецы со всей Европы
В Украину съехались кузнецы со всей Европы
Видео
Все видео
Военные городки остались без воды
Военные городки остались без воды
На киевском мосту перевернулся кран
На киевском мосту перевернулся кран
На Донбассе пройдет допримьерний показ фильма "Толока"
На Донбассе пройдет допримьерний показ фильма "Толока"
"Прошло 19 лет, как я в последний раз видела своего мужа " - день памяти Георгия Гонгадзе
"Прошло 19 лет, как я в последний раз видела своего мужа " - день памяти Георгия Гонгадзе
Цемаха могли убить: показали уникальное видео
Цемаха могли убить: показали уникальное видео
Интервью
1/5
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 126
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5130
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5247
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1719
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31338
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
21 сентября 2019
Просмотров: 387
Ніхто й не думав
Марш уболівальників збірної України у Вільнюсі розпочався від Ратуші за півтори години до матчу проти Литви. На площі перед будівлею збираються ...
воскресенье, 22 сентября 2019 15:06

Из Украины исчезнет шампанское и коньяк

  Комментировать
Из Украины исчезнет шампанское и коньяк
Шампанское запретят в Украине Фото: otg.cn.ua

В Украине исчезнет шампанское и коньяк. Теперь они будут называться игристым вином и бренди.

Парламент поддержал во втором чтении в целом законопроект №1065, который предусматривает усовершенствование правовой защиты географических указаний.

За документ проголосовали 277 парламентариев.

Законопроект запрещает использовать названия "шампанское" и "коньяк" для напитков, произведенных не во Франции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Будем ли переходить на зимнее время

Принятие документа предусмотрено обязательствами Украины в рамках евроинтеграции и международного законодательства о защите интеллектуальной собственности.

За лето 2019 году в Украине было продано самые дорогие в истории автомобиля. В общем, возросло количество проданных машин на 18%. Усилиями всех дилеров было продано 23000 новых автомобилей.

Так, самым популярным авто в Украине по итогам 3-х летних месяцев стал KIA Sportage.

368.media
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Из Украины исчезнет шампанское и коньяк». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
сентября

За принудительный труд рабов американцев будут судить

Самое читаемое
&quot;Занимайтесь любовью, а не войной&quot;: спорный фотопроект Стивена Мейзеля
"Занимайтесь любовью, а не войной": спорный фотопроект Стивена Мейзеля
19
 Просмотров: 96646
Постоянное напряжение и много мяса: показали жизнь религиозного братства Кавказа
Постоянное напряжение и много мяса: показали жизнь религиозного братства Кавказа
18
 Просмотров: 30744
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
16
 Просмотров: 20169
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
25
 Просмотров: 18009
Депутат от &quot;Слуги народа&quot; заявила, что украинские ценности &quot;не совпадают&quot; с европейскими
Депутат от "Слуги народа" заявила, что украинские ценности "не совпадают" с европейскими 4 Просмотров: 17577
Общество
Рассказали чего ждать от погоды на завтра
Рассказали чего ждать от погоды на завтра Просмотров: 405
Боевики срывают разведения сил в Станице Луганской
Боевики срывают разведения сил в Станице Луганской Просмотров: 135
Формула лучше, чем ручное определение цены – Порошенко оценил "Роттердам+"
Формула лучше, чем ручное определение цены – Порошенко оценил "Роттердам+" Просмотров: 108
Назвали самую модную верхнюю одежду этой осенью
Назвали самую модную верхнюю одежду этой осенью Просмотров: 1323
Мирные жители на Донбассе боятся отвода украинской армии
Мирные жители на Донбассе боятся отвода украинской армии Просмотров: 1269
Больше всего комментируют
4
Депутат от "Слуги народа" заявила, что украинские ценности "не совпадают" с европейскими
3
Формула Штайнмайера" станет законопроектом - помічник президета
3
Нардеп от "Слуги народа" планировал застолье во время заседания Верховной Рады
2
Певица Alyona Alyona признана лучшим молодым артистом
2
Россияне в который раз попались на жульничестве. Теперь их не пустят на Олимпиаду в Токио
Голосов: 45208
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua