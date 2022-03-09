Из Сум эвакуировали более 43 тыс. человек

Из Сум сегодня удалось эвакуировать более 43 тыс. человек. Первая эвакуационная колонна уже добралась до города Лубны Полтавской области.

Вторая колонна сейчас в Лохвице, а третья – вскоре заедет на территорию Полтавщины, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

"Из Лубен люди смогут продолжить эвакуацию по железной дороге на запад страны. Тех, кто захочет останется в Полтавской области, будет предоставлено место для размещения", - написал Тимошенко.

Фото: Укрзалізниця

Также людей эвакуировали поездом. Во Львов из Сум добрались еще около 1200 человек, пишут в пресс-службе Укрзализныци.

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"В целом за сегодняшний день по железной дороге из этого города эвакуировано более 2000 женщин, детей и иностранцев", - отмечают в сообщении.

Далее часть эвакуированных пассажиров отправилась в Польшу.

Из оккупированной Бучанщины Киевской области полиция эвакуировала несколько тысяч человек. Из Ирпеня и Ворзеля вывезли более 3 тысяч человек. Среди спасенных несколько сотен детей, пожилых и тяжелобольных. Для эвакуации использовали сотни автобусов и транспорт скорой помощи. Гуманитарную колонну из Бучи, Гостомеля и Бородянки оккупанты остановили.