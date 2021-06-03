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четверг, 03 июня 2021 22:48

Из Непала эвакуировали всех желающих украинцев

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Из Непала эвакуировали всех желающих украинцев
В Непале находятся около 20 украинцев. Фото: DW

Все граждане Украины, которые застряли в Непале из-за карантина и временного закрытия авиасообщения, вернулись на родину.

В общем домой вернулись 119 украинцев. Об этом сказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

"Все украинские граждане, которые нуждались в срочном возвращении в Украину, уже уехали из Непала", - рассказал Николенко.

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"Сейчас в Непале находятся не более 20 украинцев, 10 из которых находятся в высокогорных районах.

Посольство Украины в Индии и почетное консульство в Непале поддерживает с ними связь, и в случае необходимости готовы оказать необходимое содействие", - добавил Николенко.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству остановить авиасообщение с Беларусью. 26 мая Украина закрыла авиасообщение с соседней страной.

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03
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