Из Непала эвакуировали всех желающих украинцев

Все граждане Украины, которые застряли в Непале из-за карантина и временного закрытия авиасообщения, вернулись на родину.
В общем домой вернулись 119 украинцев. Об этом сказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко.
"Все украинские граждане, которые нуждались в срочном возвращении в Украину, уже уехали из Непала", - рассказал Николенко.
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"Сейчас в Непале находятся не более 20 украинцев, 10 из которых находятся в высокогорных районах.
Посольство Украины в Индии и почетное консульство в Непале поддерживает с ними связь, и в случае необходимости готовы оказать необходимое содействие", - добавил Николенко.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству остановить авиасообщение с Беларусью. 26 мая Украина закрыла авиасообщение с соседней страной.
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