Из Непала эвакуировали всех желающих украинцев

В Непале находятся около 20 украинцев. Фото: DW

Все граждане Украины, которые застряли в Непале из-за карантина и временного закрытия авиасообщения, вернулись на родину.

В общем домой вернулись 119 украинцев. Об этом сказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

"Все украинские граждане, которые нуждались в срочном возвращении в Украину, уже уехали из Непала", - рассказал Николенко.

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"Сейчас в Непале находятся не более 20 украинцев, 10 из которых находятся в высокогорных районах.

Посольство Украины в Индии и почетное консульство в Непале поддерживает с ними связь, и в случае необходимости готовы оказать необходимое содействие", - добавил Николенко.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству остановить авиасообщение с Беларусью. 26 мая Украина закрыла авиасообщение с соседней страной.