Из Львова в Лондон восстановит полеты лоукостер

Wizz Air возобновит воздушное сообщение между Львовом и Лондоном. Фото: Главпост Медиа

Лоукостер Wizz Air возобновит рейсы между Львовом и Лондонским аэропортом Лутон уже с 1 мая 2018 года.

Анонсировалось, что полеты возобновятся с 1 сентября, но обновленная информация в системе бронирования свидетельствует о другие даты вылетов, сообщает "5 канал".

Информацию подтвердили и в компании.

"Рейсы будут выполняться с частотой три раза в неделю", - говорится в сообщении.

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Аэропорт Лутон расположен в 48 км от британской столицы.

"В 2009 году Wizz Air выполнял прямые рейсы Львов-Лондон, однако полеты были прекращены", - указывается.

Румынская лоу-кост авиакомпания Blue Air намерена открыть рейс из Львова в Чешский город Брно в марте-апреле 2018 года. Рейсы будут выполняться дважды в неделю, сообщили во Львовской ОГА.