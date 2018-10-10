Из Германии депортировали украинцев, которые пытались получить политическое убежище

Из Германии депортировали 11 украинцев. Фото: ТСН

Власти немецкой федеральной земли Бавария выслали в Украину 11 украинских граждан. Они пытались получить в Германии политическое убежище.

Накануне украинцев доставили самолетом из Мюнхена в Киев, передает агентство новостей dpa.

По данным представителя баварского ведомства, депортация была согласована с федеральной властью. Кроме украинцев в тот же день из Баварии выслали в Италию троих претендентов на статус беженцев. Их отправили рейсовыми самолетами - двоих в Милан и одного - в Неаполь.

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Все депортации проведены в соответствии с условиями Дублинского соглашения. Им в частности предполагается, что обычно ответственность за беженца несет именно та страна ЕС, где искатель убежища впервые зарегистрировался, отметили в баварском ведомстве.