Июль оставляет августу дожди и грозы

1 августа дожди будут на западе Украины. Фото: открытые источники

1 августа на большей части территории Украины будет жарко и сухо, иногда будут идти дожди, пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Июль так не хочет от нас идти домой, что уже плачет и плачет. Дожди и дожди.

1 августа мы ему помашем платком и тем же платком приветствуем август.

Потому что дожди с грозами все равно будут идти на западе. В Карпатах такое впечатление - воду можно уже выкручивать с сорванной травы или цветка, так ее много.

Хотя на остальной территории существенные осадки - вряд ли, будет очень тепло или жарко.

Температура воздуха в течение дня составит +27 +33 градуса.

В Киеве август начнется солнечной погодой. В среду 27 градусов.

По сравнению с португальскими и испанскими +40 +45 градусов - это даже ощущаться, как лесная карпатская свежесть.

В ближайшие дни в Киеве - сухо, дожди вероятные в субботу, 4 августа", - сообщает синоптик.

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В августе средняя температура будет колебаться на уровне +20... +25 градусов. Это несколько выше средних многолетних значений.