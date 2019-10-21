"Исторический день": Бундестаг рассматривает вопрос о признании Голодомора геноцидом

Правительства 23 стран мира уже признали Голодомор 1932-1933-х геноцидом украинского народа. ФОТО: m.day.kyiv.ua

Комитет немецкого Бундестага приступил к рассмотрению вопроса о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

Сообщил об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

"Исторический день: петиционной комитет Бундестага начал рассмотрение вопроса о признании Голодомора геноцидом украинского народа", — написал он.

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Петиция о признании Голодомора 1932-1933-х геноцидом, вызванным советским режимом под руководством Сталина, появилась на сайте парламента Германии в апреле 2019-го. Необходимый для рассмотрения минимум голосов набрала за короткий срок.