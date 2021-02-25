Использовали 50 т снега - создали скульптуру Леси Украинки

Скульптуры создали к юбилею поэтессы. Фото: pinterest.com

В Луцке создали снежную скульптуру с изображением Леси Украинки и героев ее произведения "Лесная песня".

Фигуры находятся в центре города. Автор почти неделю работал над ними, рассказывают в сюжете ТСН.

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Скульптор вылепил фигуру Леси Украинки и 8 персонажей драмы-феерии к 150-летнему юбилею поэтессы. Для этого он использовал около 50 т снега.

Леся Украинка родилась 25 февраля 1871 года на Житомирщине. К ее 150-летию Национальный банк Украины выпустил сувенирную серебряную банкноту номиналом 200 грн.