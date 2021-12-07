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вторник, 07 декабря 2021 16:14

Иск на $150 млрд: с Facebook судится целый народ

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Иск на $150 млрд: с Facebook судится целый народ
Десятки беженцев народа рохинджа, сейчас проживающих в Великобритании и США, подали судебный иск против корпорации Meta из-за пропаганды насилия в Facebook. Фото: Reuters

Беженцы, представители народа рохинджа, в Великобритании и США подали в суд на корпорацию Meta. Обвиняют компанию в том, что она позволила себе распространять язык вражды против них.

Об этом сообщила британская служба новостей BBC.

Десятки беженцев требуют у корпорации компенсацию в размере более $150 млрд (около 4,11 трлн грн). Они утверждают, что Facebook пропагандирует насилие против представителей меньшинства.

В частности, компанию обвинили в том, что она позволила "годами распространять ненавистную и опасную дезинформацию".

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По информации журналистов, британская юридическая фирма, представляющая интересы некоторых беженцев, направила в Facebook письмо, в котором утверждается следующее:
- алгоритмы Facebook "усилили язык ненависти против народа рохинджа";
- компания не инвестировала в модераторов и фактчекеров, знавших о политической ситуации в Мьянме;
- компании не удалось удалить сообщения или аккаунты, которые подстрекали к насилию против рохинджа;
- она ​​не смогла "принять надлежащие и своевременные меры" несмотря на предупреждение благотворительных организаций и СМИ.

В США юристы также подали жалобу на компанию в Сан-Франциско, обвинив ее в том, что она готова продать жизнь народу рохинджа ради завоевания рынка в небольшой стране Юго-Восточной Азии.

В частности, в жалобе юристы ссылались на сообщения в соцсети, найденные во время расследования информационного агентства Reuters. К примеру, в сообщении за 2013 год говорилось: "Мы должны бороться с ними так, как Гитлер боролся с евреями".

В другом было: "Налейте топлива и подожгите, чтобы они могли быстрее встретиться с Аллахом".

В то же время, еще в 2018 году Facebook признал, что сделал недостаточно для предотвращения разжигания насилия и ненависти против рохинджа.
Это произошло после независимого отчета, созданного по заказу Facebook. В нем говорится, что платформа создала "благоприятную среду" для распространения нарушений прав человека.

Рохинджа - этническая группа, исповедующая преимущественно ислам, сталкивается с дискриминацией в Мьянме.
В августе 2017-го исламисты из группировки "Армия спасения рохинджа Аракана" напали на сотрудников полиции Мьянмы и убили несколько человек. В ответ правительственные войска начали силовую операцию в штате Ракхайн на Севере страны. В регионе начались преследования местных мусульман-рохинджа. Около 750 тыс. были вынуждены бежать в соседний Бангладеш.

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