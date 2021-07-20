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вторник, 20 июля 2021 22:10

"Ищите настоящих убийц": состоялась акция к пятой годовщине убийства Шеремета
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Под Министерством внутренних дел в Киеве в пятую годовщину убийства журналиста Павла Шеремета прошла акция протеста "Ищите настоящих убийц".

Так, под зданием, которое охраняли более ста бойцов Нацгвардии, собрались около сотни активистов. Об этом сообщает Укринформ.

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Возле МВД прошла акция к пятой годовщине убийства Павла Шеремета. Фото: lb.ua
Возле МВД прошла акция к пятой годовщине убийства Павла Шеремета. Фото: lb.ua
Возле МВД прошла акция к пятой годовщине убийства Павла Шеремета. Фото: lb.ua
Возле МВД прошла акция к пятой годовщине убийства Павла Шеремета. Фото: lb.ua
Возле МВД прошла акция к пятой годовщине убийства Павла Шеремета. Фото: lb.ua

Участники акции призвали расследовать и найти виновных в убийстве Шеремета. В частности, провести внутреннее расследование в Национальной полиции и передать дело другим органам досудебного расследования.

Активисты также требуют прекратить преследование обвиняемых по делу.

Под конец акции участники акции зажгли файеры и шашки с цветным дымом.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий, в 1990-х и 2000-х - руководитель отдела специальных информационных проектов российского телеканала ОРТ, впоследствии "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", а также на радио "Вести".

Взрыв на пересечении ул. Ивана Франко и ул. Богдана Хмельницкого прогремел около 07:45. В салоне красного Subaru находился Шеремет. Из-за несовместимых с жизнью травм он скончался в "скорой".

В причастности к убийству подозревают ветерана АТО и музыканта 41-летнего Андрея Антоненко, детского кардиохирурга 40-летнюю Юлию Кузьменко и военную медсестру 26-летнюю Яну Дугарь. Но достаточных доказательств их вины следствие не имеет. Общественность требует найти и наказать настоящих заказчиков и исполнителей убийства.

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