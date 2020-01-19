Иранский отель разместил в холле фото погибших украинцев

Отель в Иране, в котором находился экипаж лайнера МАУ перед катастрофой, вывел на расположенный в холле экран фото украинцев

"В знак уважения и памяти персонал отеля разместил в холле фото погибшего экипажа с подписью "Наше сердце с вами", - говорится на странице бригады транспортной авиации в Facebook.

Самолет Ил-76МД Воздушных сил ВСУ вернулся на базу после того, как доставил тела погибших в Иране украинцев.

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По словам командира экипажа полковника Дмитрия Мымрикова, задача была эмоционально тяжелой, ведь лететь пришлось в Иран, который взял на себя ответственность за то, что сбил украинский самолет.

Автор: Facebook В отеле разместили фото экипажа

От иранцев украинские летчики постоянно слышали слова соболезнования и извинения за катастрофу.

"Они полностью признают вину своего руководства, своей страны в этой трагедии", - сказал Мымрик.

В аэропорту "Борисполь" продолжается прощание с 11 украинцами, погибми в результате авиаудара иранских войск в Тегеране. Около 12.00 тела погибших с самолета траурным кортежем доставили к терминалу В. Вдоль дороги выстроились нацгвардейцы. В аэропорту погибших живым коридором встречали коллеги. Пилоты стояли на коленях.