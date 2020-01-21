Иран попросил о помощи с черными ящиками США и Францию

На месте катастрофы. Фото: umoloda.kiev.ua

Власти Ирана обратилась к США и Франции и попросила оборудования для загрузки информации из "черных ящиков" сбитого украинского авиалайнера.

Перечень необходимой техники, в которой нуждается Иран, отправили французскому агентству по авариям BEA и Национальном совете по безопасности на транспорте США, сообщили в Al Arabiya.

"Если будут предоставлены соответствующие материалы и оборудование, информация может быть извлечена и реконструирована за короткий промежуток времени", - заявила Организация гражданской авиации Ирана.

Эта просьба усилит недовольство международного сообщества по поводу того, что Тегеран не отправил бортовые самописцы за границу для анализа.

В свою очередь, Киев неоднократно призывал Иран передать "черные ящики" со сбитого самолета МАУ. Тегеран в ответ дал "противоречивые сигналы" о том, будет ли он передавать бортовые самописцы.

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Украинский пассажирский самолет, потерпевший крушение возле Тегерана 8 января, был сбит двумя ракетами класса "земля - ​​воздух" малого радиуса действия. Это были ракеты Tor-M1.