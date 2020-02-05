Иран не реагирует на запросы офиса Рябошапки

Иран не передает Украине черные ящики сбитого самолета МАУ. Фото: Reuters

Иран не идет на прямой контакт с Офисом генерального прокурора Украины в вопросе сбитого над Тегераном самолета МАУ.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка в кулуарах парламента, куда он пришел на заседание комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

"Мы до сих пор контакта с иранской стороной не имеем. Не понимаем, почему. Мы несколько раз контактировали с офисом на уровне телефонных разговоров, через дипломатические учреждения контакт есть, но ответа на запрос (о передаче черных ящиков. - Gazeta.ua) не получаем.

Это может свидетельствовать о том, что нет желания у иранской стороны помогать нам в этом уголовном расследовании. Может, что-то скрывают или есть другие причины", - сказал Рябошапка.

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