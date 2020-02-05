Иран не реагирует на запросы офиса Рябошапки

Иран не идет на прямой контакт с Офисом генерального прокурора Украины в вопросе сбитого над Тегераном самолета МАУ.
Об этом сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка в кулуарах парламента, куда он пришел на заседание комитета по вопросам правоохранительной деятельности.
"Мы до сих пор контакта с иранской стороной не имеем. Не понимаем, почему. Мы несколько раз контактировали с офисом на уровне телефонных разговоров, через дипломатические учреждения контакт есть, но ответа на запрос (о передаче черных ящиков. - Gazeta.ua) не получаем.
Это может свидетельствовать о том, что нет желания у иранской стороны помогать нам в этом уголовном расследовании. Может, что-то скрывают или есть другие причины", - сказал Рябошапка.
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8 января в небе над Тегераном взорвался и упал самолет "Международных авиалиний Украины", который направлялся в Киев. На борту были 176 человек – 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди них – 11 украинцев, также граждане Ирана, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. 28 погибших - дети.
Позже Иран признал, что самолет был ошибочно сбит их ракетой.
В открытом доступе появилась запись разговора диспетчера аэропорта Тегерана с пилотом самолета, который видел момент сбивания лайнера МАУ. После этого Иран прекратил делиться с Украиной доказательствами.
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