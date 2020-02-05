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среда, 05 февраля 2020 17:19

Иран не реагирует на запросы офиса Рябошапки

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Иран не реагирует на запросы офиса Рябошапки
Иран не передает Украине черные ящики сбитого самолета МАУ. Фото: Reuters

Иран не идет на прямой контакт с Офисом генерального прокурора Украины в вопросе сбитого над Тегераном самолета МАУ.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка в кулуарах парламента, куда он пришел на заседание комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

"Мы до сих пор контакта с иранской стороной не имеем. Не понимаем, почему. Мы несколько раз контактировали с офисом на уровне телефонных разговоров, через дипломатические учреждения контакт есть, но ответа на запрос (о передаче черных ящиков. - Gazeta.ua) не получаем.

Это может свидетельствовать о том, что нет желания у иранской стороны помогать нам в этом уголовном расследовании. Может, что-то скрывают или есть другие причины", - сказал Рябошапка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина отказалась от компенсации, которую предлагал Иран за сбитый самолет МАУ

8 января в небе над Тегераном взорвался и упал самолет "Международных авиалиний Украины", который направлялся в Киев. На борту были 176 человек – 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди них – 11 украинцев, также граждане Ирана, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. 28 погибших - дети.

Позже Иран признал, что самолет был ошибочно сбит их ракетой.

В открытом доступе появилась запись разговора диспетчера аэропорта Тегерана с пилотом самолета, который видел момент сбивания лайнера МАУ. После этого Иран прекратил делиться с Украиной доказательствами.

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05
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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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