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вторник, 23 марта 2021 11:33

"Ира подключена к ИВЛ, ее почки самостоятельно не работают" - на спасение мамы двух маленьких детей нужна помощь

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Автор: Фото предоставлено Павлом Михайлюком
  32-летняя Ирина Герасимчук из Ровно подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, почки самостоятельно не работают, три раза в неделю ей делают гемодиализ. На лечение ежедневно требуется от 6 до 10 тыс.грн.
32-летняя Ирина Герасимчук из Ровно подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, почки самостоятельно не работают, три раза в неделю ей делают гемодиализ. На лечение ежедневно требуется от 6 до 10 тыс.грн.

32-летняя Ирина Герасимчук из Ровно находится в интенсивной терапии областной больницы. Женщина подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, самостоятельно не работают почки, 3 раза в неделю ей делают гемодиализ. На лечение ежедневно требуется от 6 до 10 тыс. грн.

"Ира на Новый год заболела коронавирусом. Лечилась дома по рекомендациям семейного врача. Анализы были в норме. Но впоследствии ей стало хуже. Периодически поднималось давление. И 12 марта скорая помощь доставила ее в областную больницу в отделение интенсивной терапии. У Иры обнаружили двустороннюю пневмонию. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 3 раза в неделю делают гемодиализ, потому что почки самостоятельно не работают. Несколько дней Ира была без сознания. Состояние тяжелое. Говорить не может из-за значительных трудностей при дыхании. Врачи говорят, что лечение может длиться неделями. На препараты ежедневно требуется от 6 до 10 тыс. грн. За этот период мною потрачена значительная сумма собственных сбережений. Лечащий врач говорит, что пребывание Иры в отделении интенсивной терапии может продолжаться неделями. Ира является моей гражданской женой. Из родни у нее только мама и 2 малолетних детей. Поэтому обращаюсь к неравнодушным людям откликнуться на наше горе и помочь по мере возможности каждого", - рассказал Gazeta.ua Павел Михайлюк.

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Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 4149 4390 1319 3416 (Герасимчук Ирины Викторовны).
Карта Монобанку: 4149 4390 1319 3416 (Михайлюк Павло Витальевич), его контакты: 0(97) 795 00 26.

Автор: Любовь Стрилецкая
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Дата
23
марта

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