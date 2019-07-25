Инвесторы обратятся в международный арбитраж, если не будет решен вопрос с тарифами Укрэнерго - энергоэксперт

 
Ексклюзивы
1/5
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 333
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 405
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 3357
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5464
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 783
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3420
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 927
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1855
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1899
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
12 Просмотров: 6489
Фото
Все фото
7
3
9
5
21
Рассказали, как живется украинцам в монархической Англии и свободной Ирландии
Рассказали, как живется украинцам в монархической Англии и свободной Ирландии
Cоставили рейтинг самых прекрасних карпатских вершин
Cоставили рейтинг самых прекрасних карпатских вершин
Рожала с полицейским кортежем - показали документальные фото родов киевлянки
Рожала с полицейским кортежем - показали документальные фото родов киевлянки
Применят десантников и Силы специальных операций: начались масштабные учения
Применят десантников и Силы специальных операций: начались масштабные учения
Жернова, рации, бинт Красного креста времен Первой мировой - мужчина собрал дома музей древностей
Жернова, рации, бинт Красного креста времен Первой мировой - мужчина собрал дома музей древностей
Видео
Все видео
Королевскую обсыпали мукой
Королевскую обсыпали мукой
"Я хотел отомстить за 5 лет унижений" - один из нападавших на Порошенко записал видео
"Я хотел отомстить за 5 лет унижений" - один из нападавших на Порошенко записал видео
Электросамокат: очередной тренд или практичная машина?
Электросамокат: очередной тренд или практичная машина?
Задержали российский танкер, которым блокировали Керченский пролив
Задержали российский танкер, которым блокировали Керченский пролив
"Отличный способ выставить себя дегенератами" - показали трейлер российского сериала о Чернобыле
"Отличный способ выставить себя дегенератами" - показали трейлер российского сериала о Чернобыле
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 3357
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 936
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2466
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1152
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
25 июля 2019
Просмотров: 387
Лопуцьки
Дорога вздовж каналу з обох боків густо поросла травою й усяким бур'яном. Проходжу тією дорогою двічі на день — вранці й увечері, коли росяно, ...
пятница, 26 июля 2019 09:35

Инвесторы обратятся в международный арбитраж, если не будет решен вопрос с тарифами Укрэнерго - энергоэксперт

  Комментировать
Инвесторы обратятся в международный арбитраж, если не будет решен вопрос с тарифами Укрэнерго - энергоэксперт
Инвесторы обратятся в международный арбитраж, если не будет решен вопрос с тарифами "Укрэнерго". Фото: 112.ua

Международные компании, которые инвестировали в развитие "зеленой" энергетики, имеют право обратиться в международный арбитраж из-за ситуации с приостановлением судом действия постановления НКРЕКУ по установлению тарифов на услуги Укрэнерго. Об этом заявила директор по развитию Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Елена Колтик, комментируя ситуацию с решением Окружного админсуда Киева, из-за которого остановлены выплаты производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

"Международные инвесторы, если не будет решен вопрос, имеют право обратиться в международный арбитраж. И это будут уже международные иски к государству Украина о нарушении гарантий перед инвестором. Поэтому имиджево эта ситуация очень плоха. И нам как стране сейчас нужно сделать все от нас зависящее, чтобы не допустить такой ситуации. Такая ситуация отразится не только на возобновляемой энергетике, а на всех сферах экономической деятельности Украины", - заявила Елена Колтик.

Эксперт сообщила, что компании-участники Ассоциации обратились в апелляционный суд относительно правомерности решения Окружного админсуда Киева. А также отметила, что за последние годы в развитие альтернативной энергетики инвестировано более 2,5 млрд евро и нарушение обязательств перед инвестором негативно скажется на инвестиционном климате страны в целом.

"Более 2,5 миллиарда евро, и это "живые" инвестиции в страну, нельзя допускать ситуации, когда мы нарушаем обязательства перед инвестором, потому что это повлияет не только на отрасль "зеленой" энергетики, а вообще инвестиционный климат в стране", - заявила Колтик.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017-м Верховной Радой Законе Украины "О рынке электрической энергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

27 июня Окружной административный суд Киева по иску АО "Никопольский завод ферросплавов" остановил действие постановлений, которые установили тарифы для Национальной энергокомпании "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги по диспетчерскому управлению на второе полугодие 2019-го. Указанные постановления были приняты НКРЕКУ для обеспечения функционирования новой модели рынка электроэнергии.

Украинские Новости
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Инвесторы обратятся в международный арбитраж, если не будет решен вопрос с тарифами Укрэнерго - энергоэксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

В Румынии приняли антиукраинской закон

Ехали полгода - завершилась кругосветная автомобильная гонка

Самое читаемое
Дженнифер Лопес празднует 50-летие: самые сексуальные фото звезды
Дженнифер Лопес празднует 50-летие: самые сексуальные фото звезды
15
 Просмотров: 53452
&quot;Не было страниц в соцсетях&quot; - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
"Не было страниц в соцсетях" - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
5
 Просмотров: 39542
Ешлі Грем уместила грудь +size в бикини
Ешлі Грем уместила грудь +size в бикини
7
 Просмотров: 26984
Нашли субмарину, которая таинственно исчезла 50 лет назад
Нашли субмарину, которая таинственно исчезла 50 лет назад Просмотров: 20394
В России задержали корабль с украинским экипажем
В России задержали корабль с украинским экипажем Просмотров: 18893
Общество
Минздрав хочет ввести европейские стандарты для производителей косметики
Минздрав хочет ввести европейские стандарты для производителей косметики
Украину накроют грозы
Украину накроют грозы Просмотров: 189
"Вата воет": в Крыму соскучились по Украине
"Вата воет": в Крыму соскучились по Украине Просмотров: 693
Какой должна быть медреформа "по-зеленски"
Какой должна быть медреформа "по-зеленски" Просмотров: 2745
Боевики нарушили режим тишины - как прошли сутки в ООС
Боевики нарушили режим тишины - как прошли сутки в ООС Просмотров: 54
Больше всего комментируют
3
Ученые сделали заявление о туринской плащанице
3
На автомобиль Порошенко напали возле ГБР
3
"Я хотел отомстить за 5 лет унижений" - один из нападавших на Порошенко записал видео
2
Если Донбасс получит особый статус, его будет ненавидеть вся страна
2
"Никаких потрясений не будет" - Гройсман обещает стабильность, но хочет быстро уйти из правительства
Голосов: 42214
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua