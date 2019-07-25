Инвесторы обратятся в международный арбитраж, если не будет решен вопрос с тарифами Укрэнерго - энергоэксперт

Инвесторы обратятся в международный арбитраж, если не будет решен вопрос с тарифами "Укрэнерго". Фото: 112.ua

Международные компании, которые инвестировали в развитие "зеленой" энергетики, имеют право обратиться в международный арбитраж из-за ситуации с приостановлением судом действия постановления НКРЕКУ по установлению тарифов на услуги Укрэнерго. Об этом заявила директор по развитию Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Елена Колтик, комментируя ситуацию с решением Окружного админсуда Киева, из-за которого остановлены выплаты производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

"Международные инвесторы, если не будет решен вопрос, имеют право обратиться в международный арбитраж. И это будут уже международные иски к государству Украина о нарушении гарантий перед инвестором. Поэтому имиджево эта ситуация очень плоха. И нам как стране сейчас нужно сделать все от нас зависящее, чтобы не допустить такой ситуации. Такая ситуация отразится не только на возобновляемой энергетике, а на всех сферах экономической деятельности Украины", - заявила Елена Колтик.

Эксперт сообщила, что компании-участники Ассоциации обратились в апелляционный суд относительно правомерности решения Окружного админсуда Киева. А также отметила, что за последние годы в развитие альтернативной энергетики инвестировано более 2,5 млрд евро и нарушение обязательств перед инвестором негативно скажется на инвестиционном климате страны в целом.

"Более 2,5 миллиарда евро, и это "живые" инвестиции в страну, нельзя допускать ситуации, когда мы нарушаем обязательства перед инвестором, потому что это повлияет не только на отрасль "зеленой" энергетики, а вообще инвестиционный климат в стране", - заявила Колтик.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017-м Верховной Радой Законе Украины "О рынке электрической энергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок. 27 июня Окружной административный суд Киева по иску АО "Никопольский завод ферросплавов" остановил действие постановлений, которые установили тарифы для Национальной энергокомпании "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги по диспетчерскому управлению на второе полугодие 2019-го. Указанные постановления были приняты НКРЕКУ для обеспечения функционирования новой модели рынка электроэнергии.