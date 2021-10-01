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пятница, 01 октября 2021 13:04

Институт будущего опубликовал рейтинг выдающихся людей, благодаря кому об Украине знают в мире

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Большинство украинцев считают, что в мире знают про Украину благодаря братьям Кличко.

Об этом свидетельствует опрос "Кто мы: портрет украинцев глазами украинцев", который провел "Украинский институт будущего".

Мэр Киева, лидер партии "УДАР", почетный и вечный чемпион мира по боксу по версии WBC Виталий Кличко занял первое место в рейтинге выдающихся людей, благодаря которым об Украине знают в других странах мира. Отвечая на вопрос "Благодаря кому в мире, по мнению граждан, знают об Украине?", за Виталия Кличко отдали свои голоса 55% опрошенных украинцев.

Второе место в рейтинге известных украинцев занял брат Виталия - Владимир Кличко. За него проголосовали 52% респондентов.

На третьем месте оказался известный футболист, бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко - 42%.

В ТОП-10 всемирно известных украинцев вошли также певица Руслана - 32%, боксер Александр Усик - 30%, певица Джамала - 28%, Верка Сердючка (Андрей Данилко) - 22%, музыкант Кузьма Скрябин - 20%, боксер Василий Ломаченко - 19% и президент Владимир Зеленский - 15%.

 

Опрос проводился с 17 июня по 1 августа 2021 года среди украинсцев в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Было опрошено 5000 респондентов методом face-to-fase по структурированной интерактивной анкете на планшете. Статистическая погрешность для выборочной совокупности в целом с вероятностью 0,95 не превышает 1,41%.

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Дата
01
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