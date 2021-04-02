Instagram предупреждает о новой схеме мошенничества - как уберечь данные

Instagram никогда не будет посылать вам сообщения о нарушении авторских прав в личные сообщения. Фото: pinterest.com

Instagram предупреждает пользователей о мошенниках, которые пытаются похитить данные для входа. Воры сообщают о "нарушении пользователем авторских прав".

Сообщение приходит якобы с "Информационного центра по авторским правам Instagram", пишут представители соцсети в Twitter, передает Daily Mail.

Instagram подтвердил, что никогда не будет отправлять в личные сообщения предупреждения о нарушении авторских прав. Пользователям рекомендуют не нажимать и не отвечать на любые ссылки.

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"Instagram никогда не будет посылать вам сообщения о нарушении авторских прав и никогда не будет просить любые ваши личные данные, такие как пароли", - говорится в сообщении.

Если нажать на ссылку, то дальше предложат ввести имя пользователя и пароль, даст ворам доступ к личным данным.

"В сообщении учетной записи выявлены нарушения авторских прав. Если вы считаете, что не нарушали авторские права, то должны оставить отзыв. В противном случае ваш аккаунт заблокируют в течение 24 часов", - пишут мошенники.

Существует способ проверить, действительно ли законное и правдивое письмо от Instagram.

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Надо открыть программу Instagram и нажать "Настройка"> "Безопасность"> "Электронная почта от Instagram". После этого вы сможете увидеть все письма о безопасности и авторизации от соцсети за последние 14 дней.

Instagram также рекомендует включить двухфакторную аутентификацию, чтобы повысить безопасность профиля.

"Двухфакторная аутентификация - это функция безопасности. Если вы настроили двухфакторную аутентификацию, вам предложат ввести специальный код входа или подтвердить попытку входа каждый раз, когда кто-то пытается получить доступ к Instagram с устройства, которое мы не распознаем".

Чтобы активировать эту функцию, нажмите "Настройка"> "Безопасность"> "Двухфакторная аутентификация".

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