Иностранцы подожгли автомобиль ресторатора

На Киевщине задержали иностранцев за поджог автомобиля. Фото: Нацполиция

На Киевщине задержали 44-летнего гражданина Турции и 39-летнего азербайджанца, подозреваемых в поджоге автомобиля частного предпринимателя.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"В Броварском районе неизвестные ночью повредили автомобиль Audi, принадлежащий местному ресторатору. Злоумышленники облили капот легковоспламеняющимся веществом, подожгли и скрылись в неизвестном направлении.

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Полиция установила лиц, причастных к поджогу и задержали их в порядке ст. 208 УПК Украины. Ими оказались двое иностранцев 44-летний гражданин Турции и 39-летний мужчина из Азербайджана. Полицейские изъяли у них автомобиль Volkswagen, на котором они передвигались во время совершения преступления", - говорится в сообщении.

Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УКУ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

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