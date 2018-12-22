"Инопланетяне высосали эту часть земного шара" - музыкант рассказал о гастролях в России

"Бумбокс" не гастролирует Россией с начала 2014 года. Фото: img.depo.ua

Лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк рассказал о том, почему он не ездит с гастролями в Россию.

"Территория РФ превратилась в "черную дыру", - сказал музыкант в интервью на шоу "Говорящие головы".

"Бумбокс" не гастролирует Россией с начала 2014 года.

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"Понимаете, случилась такая беда, инопланетяне просто высосали эту часть земного шара и она сейчас, как черная дыра. Я очень скучаю, мне очень жаль. Очень соскучился и по родным, и за друзьями, но пока только они ко мне приезжают. Я не представляю себе, как я пойду и дам свой паспорт человеку в погонах, которому отдают приказы те же люди, которые отдают приказы его коллегам стрелять по мне из установки "Град", - сказал Хлывнюк.

Украинская группа "Бумбокс" представил свой 2 трек под названием "Твой на 100%" из будущего альбома "Бумбокса" "Тайный код".