Инфекционистка предупредила об опасности штамма "Дельта"

23 июня стало известно о первых случаях "индийского" штамма коронавируса в Украине. Фото: t.me/KyivCityOfficial

Новый штамм коронавируса "Дельта" в три раза заразнее обычного.

Это означает, что в любой момент может понадобиться огромное количество госпитализаций, которые нужно будет обеспечить с сегодня на завтра, рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская на телеканале "Украина 24".

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"Варианты штаммов будут появляться. Нужно постоянно мониторить. 15 июня этот вариант "Дельта" в США внесли в список вариантов, которые вызывают обеспокоенность. Это варианты, которые гораздо легче распространяются, они в три раза заразнее, чем обычные. Это означает, что в любой момент может понадобиться огромное количество госпитализаций, которые нужно будет обеспечить с сегодня на завтра", - сказала она.

Голубовская отметила, что из-за этого штамма в России резко увеличилась заболеваемость.

23 июня стало известно о первых случаях "индийского" штамма в Украине. По данным Public Health England, штамм коронавируса "Дельта" в 1,6 раза агрессивный других, в 2,3 раза чаще приводит к госпитализации в 1,5 раза чаще - к реанимации. В украинских лабораториях еще нет технических возможностей выявлять "индийский" штамм.