Инфекционист рассказала, как украинцы охотятся за остаточными Covid-дозами

Некоторые украинцы не осознают, что могут тяжело заболеть Covid-19. Фото: pixabay.com

Украинцы, которые хотят вакцинироваться от Covid-19, но не входят в приоритетные группы риска, устраивают охоту за остаточными дозами препаратов.

Некоторые просто ездят к местам вакцинации и ждут такую остаточную дозу, пишет ТСН. Медицинская эксперт ЮНИСЕФ, инфекционист Екатерина Булавинова рассказала, что такое происходит и в других странах. Она обратила внимание, что вакцинироваться могут даже те, кто не имеет декларации с семейным врачом. Нужно лишь позвонить в ближайшую поликлинику, где делают прививки, и сказать, что хотите получить остаточную дозу.

"Главное, чтобы данные человека были занесены в электронную базу, потому что потом может понадобиться справка о вакцинации. Создаются списки по 10-20 человек. Это очень правильно, ведь важно, чтобы ни одна доза из флакона не была потеряна... Все вакцины разработаны для людей, которые имеют какие-то проблемы со здоровьем: для взрослых и очень взрослых. Поэтому такие люди и должны получить первые дозы. Такая концепция не очень воспринимается в Украине, ведь люди почему-то считают, что им нельзя препарат. Важно, что в других странах, таких людей в первую очередь и вакцинировали", - говорит Булавинова.

По ее мнению, получить прививку от коронавируса должны люди, имеющие хронические и тяжелые болезни. Некоторые украинцы не осознают, что могут тяжело заболеть Covid-19.

Инфекционист также раскритиковала украинскую практику проведения вакцинации исключительно в медучреждениях, ведь это несет дополнительные риски инфицирования через небольшие помещения и очереди.

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Тем временем в Канаде связывают случаи тромбоза у пациентов, привитых от Covid-19, с введением им индийской вакцины CoviShield от коронавируса производства AstraZeneca.