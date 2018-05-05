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суббота, 05 мая 2018 18:20

Имущество Авакова-младшего снова арестовали

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Имущество Авакова-младшего снова арестовали
Соломенский суд Киева вынес решение об аресте имущества Александра Авакова. Фото: NTP

В Киеве, 4 мая, Соломенский суд принял решение об аресте имущества сына министра внутренних дел Александра Авакова.

Речь идет о нескольких квартирах, машиноместах и акциях, передает "Судебный репортер".

Соответствующее постановление принял судья Виктор Фомин, его решение может быть обжаловано. Таким образом под арест подлежат 3 машиноместа Александра Авакова, 2 квартиры в Киеве и Харькове, а также 43,7% акций в ЗАО "Инвестор".

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Имущество Авакова уже арестовывали, однако 17 апреля судья Соломенского суда Людмила Кизюн отменила соответствующее решение. Ведь по ее убеждению, этот арест был необоснован, так как следствие не доказало риски того, что подозреваемый может отстранить арестованное имущество.

Александра Авакова подозрение в растрате 14,5 млн грн бюджетных средств, обвинение об этом ему объявили осенью 2017 года. По одной из версий он подговорил тогдашнего заместителя министра закупить для МВД рюкзаки низкого качества, а сэкономленные деньги присвоить себе.

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05
мая

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