Иммунолог озвучил оптимистический сценарий по Covid-19

"Сценарии Омикрона можно считать оптимистичными", говорит врач-иммунолог Борис Донской. Фото: Reuters

В первую неделю февраля, по максимальным прогнозам, в сутки могут выявлять более 52 тысяч больных с коронавирусом. Такой прогноз обнародовала Национальная академия наук Украины.

Справится ли с такими вызовами медицинская система – Gazeta.ua рассказал врач-иммунолог Борис Донской.

"Система здравоохранения справится – так или иначе. Опыт уже есть, количество тяжелых больных вряд ли превысит прошлую волну Дельты. Надеемся, что более-менее справимся. Сценарии Омикрона можно считать оптимистичным", – говорит Донской.

"Сейчас имеем расширенное количество коек в реанимациях. Более или менее решили проблему с кислородом, по отчетам. Более или менее написаны протоколы лечения. Есть практический опыт. Медицинская система в лучшем состоянии. Должны этот вызов принять", – добавляет иммунолог.

Омикрон проходит легче для пациентов, рассказывает врач.

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"Этот вариант вируса пришел с опозданием на два года. Подавляющее большинство людей либо переболели, либо вакцинировались. Либо и то, и то. Поэтому вирусу труднее разгуляться. Вакцинированные люди инфицируются, у некоторых тяжелое течение. Количество вакцинированных, к сожалению, не останавливает распространение. Омикрона. Но в общем – имеем в разы более легкое течение болезни, по сравнению с невакцинированными. За счет вакцинации удается уменьшить количество тяжелых больных", – отмечает Донской.

Локдаун нужно вводить только тогда, когда будет быстро расти количество занятых коек, говорит иммунолог.

"Когда будет угроза невозможности госпитализации людей, тогда можно говорить о локдауне. Пока можем просто отслеживать ситуацию. Пока есть свободные койки для тяжелобольных, пока есть кислород, нет смысла ограничений. Потому что мы все равно пройдем эту волну", – добавляет Донской.

С начала пандемии Covid-19 подхватили 4 064 495 человек. Умерли 100 203 пациента, из них 78 – за последние сутки. Выздоровели 3 622 745 человек, за последние сутки – 4346, сообщает Минздрав. Больше новых заражений во Львовской, Хмельницкой и Житомирской областях. Лаборатории провели 64 072 теста на Covid-19. Из них методом ПЦР – 36354, ИФА – 2756. Также сделали 24 962 экспресс-теста на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 18 млн ПЦР-тестований.