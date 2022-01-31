 
Ексклюзивы
1/5
Иммунолог озвучил оптимистический сценарий по Covid-19
Иммунолог озвучил оптимистический сценарий по Covid-19
Просмотров: 225
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
1 Просмотров: 7713
В Киеве учат воевать с Россией: как проходят учения - фото и видео
В Киеве учат воевать с Россией: как проходят учения - фото и видео
Просмотров: 5671
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
2 Просмотров: 2979
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
2 Просмотров: 2151
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
1 Просмотров: 1386
Война Путина против Украины: сколько за это платят российские олигархи
Война Путина против Украины: сколько за это платят российские олигархи
Просмотров: 1395
Как выжить во время атаки России: в Киеве женщин учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Как выжить во время атаки России: в Киеве женщин учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Просмотров: 2655
"Россия хочет склонить Киев к капитуляции": что означает приглашение Зеленского к Путину
"Россия хочет склонить Киев к капитуляции": что означает приглашение Зеленского к Путину
Просмотров: 1683
"Россия играет на наших нервах": что пишет о нас мировая пресса
"Россия играет на наших нервах": что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1341
Фото
Все фото
15
7
4
22
7
&quot;Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много&quot; - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
В Германии состоялась акция протеста против войны в Украине
В Германии состоялась акция протеста против войны в Украине
Сегодня день ангела у владельцев очень популярных в Украине имен
Сегодня день ангела у владельцев очень популярных в Украине имен
Как выжить во время атаки России: в Киеве женщин учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Как выжить во время атаки России: в Киеве женщин учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
&quot;Квартал&quot; насаждает &quot;русский мир&quot; – новый сериал на канале Коломойского возмутил общественность
"Квартал" насаждает "русский мир" – новый сериал на канале Коломойского возмутил общественность
Видео
Все видео
Была на испытании: появились новые подробности о работнице канала "Рада", которая "ненавидит" украинский язык
Была на испытании: появились новые подробности о работнице канала "Рада", которая "ненавидит" украинский язык
На дорогу государственного значения сошли сразу две лавины
На дорогу государственного значения сошли сразу две лавины
"Я ненавижу украинский язык": на канале "Рада" работает украинофобка
"Я ненавижу украинский язык": на канале "Рада" работает украинофобка
Уничтожают танки на ходу: переданные Украине ракетные комплексы Nlaw впервые показали в действии
Уничтожают танки на ходу: переданные Украине ракетные комплексы Nlaw впервые показали в действии
Российский агент планировал серию терактов в Одесской области - СБУ
Российский агент планировал серию терактов в Одесской области - СБУ
Интервью
1/5
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
1 Просмотров: 738
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 900
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 6840
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1620
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1593
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
28 января 2022
1 Просмотров: 1161
Із сейшельської пальми видніше
10 січня Зеленський виставив в інстаграмі картонну дурилку. На ній він у президентському кабінеті за робочим столом. Мовляв, трудовий рік розпочато. ...
понедельник, 31 января 2022 14:14

Иммунолог озвучил оптимистический сценарий по Covid-19

  Комментировать
Иммунолог озвучил оптимистический сценарий по Covid-19
"Сценарии Омикрона можно считать оптимистичными", говорит врач-иммунолог Борис Донской. Фото: Reuters

В первую неделю февраля, по максимальным прогнозам, в сутки могут выявлять более 52 тысяч больных с коронавирусом. Такой прогноз обнародовала Национальная академия наук Украины.

Справится ли с такими вызовами медицинская система – Gazeta.ua рассказал врач-иммунолог Борис Донской.

"Система здравоохранения справится – так или иначе. Опыт уже есть, количество тяжелых больных вряд ли превысит прошлую волну Дельты. Надеемся, что более-менее справимся. Сценарии Омикрона можно считать оптимистичным", – говорит Донской.

"Сейчас имеем расширенное количество коек в реанимациях. Более или менее решили проблему с кислородом, по отчетам. Более или менее написаны протоколы лечения. Есть практический опыт. Медицинская система в лучшем состоянии. Должны этот вызов принять", – добавляет иммунолог.

Омикрон проходит легче для пациентов, рассказывает врач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Заболеваемость Covid-19 будет расти": прогноз инфекциониста

"Этот вариант вируса пришел с опозданием на два года. Подавляющее большинство людей либо переболели, либо вакцинировались. Либо и то, и то. Поэтому вирусу труднее разгуляться. Вакцинированные люди инфицируются, у некоторых тяжелое течение. Количество вакцинированных, к сожалению, не останавливает распространение. Омикрона. Но в общем – имеем в разы более легкое течение болезни, по сравнению с невакцинированными. За счет вакцинации удается уменьшить количество тяжелых больных", – отмечает Донской.

Локдаун нужно вводить только тогда, когда будет быстро расти количество занятых коек, говорит иммунолог.

"Когда будет угроза невозможности госпитализации людей, тогда можно говорить о локдауне. Пока можем просто отслеживать ситуацию. Пока есть свободные койки для тяжелобольных, пока есть кислород, нет смысла ограничений. Потому что мы все равно пройдем эту волну", – добавляет Донской.

С начала пандемии Covid-19 подхватили 4 064 495 человек. Умерли 100 203 пациента, из них 78 – за последние сутки. Выздоровели 3 622 745 человек, за последние сутки – 4346, сообщает Минздрав.

Больше новых заражений во Львовской, Хмельницкой и Житомирской областях.

Лаборатории провели 64 072 теста на Covid-19. Из них методом ПЦР – 36354, ИФА – 2756. Также сделали 24 962 экспресс-теста на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 18 млн ПЦР-тестований.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Иммунолог озвучил оптимистический сценарий по Covid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
января

Первый космонавт Украины умер во время пробежки

Самое читаемое
Назвали дату реванша боя Усик – Джошуа
Назвали дату реванша боя Усик – Джошуа Просмотров: 27891
Украинская Кардашьян ню и Дорофеева в кружевном белье - что публикуют звезды в сети
Украинская Кардашьян ню и Дорофеева в кружевном белье - что публикуют звезды в сети
11
 Просмотров: 27504
На Донбассе зафиксировали необычное поведение российских оккупантов
На Донбассе зафиксировали необычное поведение российских оккупантов Просмотров: 15246
&quot;Я ненавижу украинский язык&quot;: на канале &quot;Рада&quot; работает украинофобка
"Я ненавижу украинский язык": на канале "Рада" работает украинофобка
 2 Просмотров: 8604
&quot;Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много&quot; - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
15
 1 Просмотров: 7722
Общество
Была на испытании: появились новые подробности о работнице канала "Рада", которая "ненавидит" украинский язык
Была на испытании: появились новые подробности о работнице канала "Рада", которая "ненавидит" украинский язык
 1 Просмотров: 693
Назвали области, где больше всего антивакцинаторов
Назвали области, где больше всего антивакцинаторов Просмотров: 315
Февраль начнется с похолодания: обновленный прогноз
Февраль начнется с похолодания: обновленный прогноз Просмотров: 405
На дорогу государственного значения сошли сразу две лавины
На дорогу государственного значения сошли сразу две лавины
 Просмотров: 423
В Украине обновили зоны карантина
В Украине обновили зоны карантина Просмотров: 1404
Больше всего комментируют
13
Порошенко призвал других членов НАТО брать пример из Британии и США и дать Украине оружие – The Times
12
Между Украиной и США растет напряжение - CNN
2
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
2
"Квартал" насаждает "русский мир" – новый сериал на канале Коломойского возмутил общественность
2
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
Голосов: 58357
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть