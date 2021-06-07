Именины 8 июня: у кого День Ангела и как оригинально поздравить с праздником

8 июня день ангела у Георгия, Ивана Карпа, Макара, Александра и Елены. Фото: unsplash.com

Во вторник, 8 июня, именины празднуют Александр, Георгий, Елена, Иван, Карп и Макар.

Не забудьте поздравить с Днем Ангела знакомых носителей этих имен.

А Gazeta.ua рассказывает значение имен и предлагает варианты именных поздравлений в стихотворной форме.

Мужское имя Александр в происходит от древнегреческого Александрос. В переводе алекс означает "защитник", андрос - человек. Поэтому имя Александр дословно означает "защитник людей". Это одно из самых распространенных имен в мире.

Поздравление для Александра

Тому, чье имя значит "защищать",

Здоровья крепкого хочу я пожелать,

Пусть, Александр, тебе всегда хватает сил,

Чтоб ты пришел, увидел, победил!

Удача в жизни пусть не подведет,

Богатство будет и любовь придет,

Живи всегда хозяином судьбы

И не сдавайся без борьбы!

Мужское имя Георгий происходит из древней Греции от Георгиос, что буквально означает "земледелец". К слову, от этого же корня происходят имена Юрий и Егор. Нередко імя Георгий ассоциируют со святым Георгием Победоносцем.

Поздравление для Георгия

Символ победы, добро и почет,

Все это имя Георгий несет.

Сильное, твердое, очень мужское,

Такие красавцы не знают покоя.

И пусть тебе жизнь рассыпает подарки,

И множество радости ждет на пути.

Желаю в работе брать новые старты,

Пусть будет по жизни легко идти.

Елена - женское имя греческого происхождения, от слова "елен", что означает "светоч", "факел". Имени Елена придают значения "сияющая". Также считается, что это имя связано с богом солнца Гелиосом.

Поздравление для Елены

Ты сверкаешь в этой жизни,

Словно камень драгоценный.

Неспроста тебя назвали

Ярким именем - Елена.

Пожелаю быть счастливой

И прекрасною бессменно,

Чтобы этот мир огромный

Стал тебе достойной сценой!

Для родных, друзей, знакомых

Оставайся несравненной,

Удивительной, волшебной,

Замечательной Еленой!

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Имя Иван имеет семитское происхождение, и с древнееврейского языка переводится как "одаренный Богом", "Божья милость". Женская форма имени - Иванна, Иванка.

Поздравление для Ивана

Иван, принимай поздравления,

Пожелать хочу в жизни везения,

Побед, процветания, успеха,

Побольше, весёлого смеха.

Всегда будь, душой коллектива,

Любовь, пускай будет красива,

Друзья, будут пусть всегда рядом,

И чтоб ты имел всё, что надо!

Мужское имя Карп имеет греческое происхождение и дословно означает "плод".

Поздравление для Карпа

Желаем Карпу в жизни только счастья,

Удачи, смеха, радости, тепла.

Пусть стороной обходят все ненастья,

А рядом будут добрые друзья.

Желаем, чтоб мечты твои сбывались,

Здоровье чтоб не подводило никогда,

И, как стремительно года б твои ни мчались,

Ты оставайся молодым всегда-всегда!

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Мужское имя Макар также имеет древнегреческое происхождение и в переводе означает "блаженный, счастливый". Эпитетом Макариос древние греки наделяли верховного бога Зевса.

Поздравление для Макара

"Макариус" - счастливый, значит.

То свойство Зевса, не иначе.

Ведь громовержца так не звали,

А лишь характеризовали.

Широкой будет пусть дорога,

Пусть в жизни ощутимо много

Добра и света приключится,

Ведь счастье в имени таится.

8 июня православная церковь молитвенно чтит апостолов Карпа и Алфея - от 70-ти приближенных, мучеников Аверкия и Елены, проповедника Иоанна Психаита, исповедника. Также поминают мученика Георгия Нового, покойного в 1515 году, и мученика Александра, покойного в 1794 году.