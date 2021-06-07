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вторник, 08 июня 2021 03:00

Именины 8 июня: у кого День Ангела и как оригинально поздравить с праздником

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Именины 8 июня: у кого День Ангела и как оригинально поздравить с праздником
8 июня день ангела у Георгия, Ивана Карпа, Макара, Александра и Елены. Фото: unsplash.com

Во вторник, 8 июня, именины празднуют Александр, Георгий, Елена, Иван, Карп и Макар.

Не забудьте поздравить с Днем Ангела знакомых носителей этих имен.

А Gazeta.ua рассказывает значение имен и предлагает варианты именных поздравлений в стихотворной форме.

Мужское имя Александр в происходит от древнегреческого Александрос. В переводе алекс означает "защитник", андрос - человек. Поэтому имя Александр дословно означает "защитник людей". Это одно из самых распространенных имен в мире.

Поздравление для Александра

Тому, чье имя значит "защищать",
Здоровья крепкого хочу я пожелать,
Пусть, Александр, тебе всегда хватает сил,
Чтоб ты пришел, увидел, победил!
Удача в жизни пусть не подведет,
Богатство будет и любовь придет,
Живи всегда хозяином судьбы
И не сдавайся без борьбы!

Мужское имя Георгий происходит из древней Греции от Георгиос, что буквально означает "земледелец". К слову, от этого же корня происходят имена Юрий и Егор. Нередко імя Георгий ассоциируют со святым Георгием Победоносцем.

Поздравление для Георгия

Символ победы, добро и почет,
Все это имя Георгий несет.
Сильное, твердое, очень мужское,
Такие красавцы не знают покоя.
И пусть тебе жизнь рассыпает подарки,
И множество радости ждет на пути.
Желаю в работе брать новые старты,
Пусть будет по жизни легко идти.

Елена - женское имя греческого происхождения, от слова "елен", что означает "светоч", "факел". Имени Елена придают значения "сияющая". Также считается, что это имя связано с богом солнца Гелиосом.

Поздравление для Елены

Ты сверкаешь в этой жизни,
Словно камень драгоценный.
Неспроста тебя назвали
Ярким именем - Елена.
Пожелаю быть счастливой
И прекрасною бессменно,
Чтобы этот мир огромный
Стал тебе достойной сценой!
Для родных, друзей, знакомых
Оставайся несравненной,
Удивительной, волшебной,
Замечательной Еленой!

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Имя Иван имеет семитское происхождение, и с древнееврейского языка переводится как "одаренный Богом", "Божья милость". Женская форма имени - Иванна, Иванка.

Поздравление для Ивана

Иван, принимай поздравления,
Пожелать хочу в жизни везения,
Побед, процветания, успеха,
Побольше, весёлого смеха.
Всегда будь, душой коллектива,
Любовь, пускай будет красива,
Друзья, будут пусть всегда рядом,
И чтоб ты имел всё, что надо!

Мужское имя Карп имеет греческое происхождение и дословно означает "плод".

Поздравление для Карпа

Желаем Карпу в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла.
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья.
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!

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Мужское имя Макар также имеет древнегреческое происхождение и в переводе означает "блаженный, счастливый". Эпитетом Макариос древние греки наделяли верховного бога Зевса.

Поздравление для Макара

"Макариус" - счастливый, значит.
То свойство Зевса, не иначе.
Ведь громовержца так не звали,
А лишь характеризовали.
Широкой будет пусть дорога,
Пусть в жизни ощутимо много
Добра и света приключится,
Ведь счастье в имени таится.

8 июня православная церковь молитвенно чтит апостолов Карпа и Алфея - от 70-ти приближенных, мучеников Аверкия и Елены, проповедника Иоанна Психаита, исповедника. Также поминают мученика Георгия Нового, покойного в 1515 году, и мученика Александра, покойного в 1794 году.

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