Именины 5 мая - у кого сегодня праздник

5 мая День Ангела празднуют Виталий, Всеволод, Гавриил, Климент, Лука. Фото: pixabay.com

5 мая День Ангела празднуют Виталий, Всеволод, Гавриил, Климент, Лука. В этот день именинники должны посетить храм, причаститься, помолиться святому покровителю.

Gazeta.ua предлагает больше узнать о происхождении имен и их церковных наставников.

Имя Виталийдревнего римского происхождения. Переводится как "жизненный", "жизнеспособный", "то что дает жизнь".

Святым покровитилем владелцев этого имени является раннехристианский мученик Виталий Миланский. Согласно летописям, он был состоятельным солдатом. Однажды сопровождал судью Паолино в путешествии из Милана в Равенну. Там судья подверг пыткам и обезглавил лигурийского врача Урсицина, который признал себя христианином. Виталий приблизился к врачу и помог ему перенести муки, а затем похоронил. Открыто исповедуя христианство, Виталия тоже пытали, а затем живьем похоронили под камнями.

Имя Всеволод распространено среди славянских народов, в частности украинского. Происходит от все - "весь" и волод - "владеть".

Церковным наставником Всеволода является святой благоверный князь Всеволод Псковский, внук Владимира Мономаха. Мужчина княжил в Новгороде. В страшный голод, спасая людей от гибели, потратил всю казну. Князь Всеволод был доблестным воином, победоносно ходил на ям и на чудь, но никогда не брался за меч ради корысти и власти. Князь умер 1138-го. А 1193-го его мощи нашли нетленными. С тех пор поломники приезжают к ним, чтобы исцелиться.

Имя Гавриил в переводе с древнееврейского означает "Божий воин", "помощник Бога".

В Библии Гавриил - архангел, что, согласно "Евангелию от Луки", сообщил священнику Захарию о рождении Иисуса. Также именно он сообщил Деве Марии о беременности божьим сыном. На иконах архангел часто изображен с цветущей райской ветвью или лилией. Также встречаются изображения со сферическим зеркалом в руке, а иногда со свечой внутри светильника.

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Имя Кримент имеет римское происхождение. Означает "ласковый", "милостивый". Сокращенное народная форма имени - Клим.

Церковным покровитилем владельцев этого имени является святой мученик Климент Рименський. Первый исторический христианский миссионер, который проповедовал Евангелие на украинской территории. В иконографии изображается в папских одеждах, с якорем, крестом-якорем или пальмовой ветвью, символом мученичества. Патрон каторжан, каменотесов и моряков.

Имя Лукапроисходит от греческого имени Лукас, от латинского "lux", что означает "свет".

В христианстве особенно почитается евангелист Лука, "апостол от семидесяти", автор одного из Евангелий. По преданию, апостол Лука написал первую икону Божьей Матери, поэтому в православной традиции он считается покровителем иконописцев.

5 мая мир отмечает Международный день принцесс, Всемирный день общения, Международный день акушерки, Всемирный день борьбы с астмой, Международный день борьбы за права инвалидов. Православная церковь чтит память апостолов Нафанаила, Луки, Климента. В народе этот день известен как день Луки, или Луков день.