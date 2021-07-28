Именины 29 июля - у кого сегодня особый день

29 июня День ангела празднуют Валентина, Павел и Юлия. Не забудьте поздравить именинников с их днем. Они сегодня должны помолиться своим небесным наставникам и попросить исполнения желаний.

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Имя Валентина пришло из Древнего Рима, где засчитывалось к родовым, и произносилось как Валентинус. Существует мнение, что слово более старое и происходит от индоевропейского корня "вал" - "имеющий силу". В общем имя переводится с латыни как "сильная", "здоровая", "жизнеспособна".

В Европе женская и мужская форма - Валентин стали одинаково популярными, а вот на Руси так называли в основном девушек.

Имя Павел возникло в Древнем Риме. В переводе с латинского оно означает "маленький", "младший". Сыновей древние римляне называли именем отца, добавляя приставку paulus, в результате получалось, например, Роман-младший.

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Существует также женская форма имени, не слишком популярна в нашей стране, - Паола Павла, Паулина.

Откуда происходит имя Юлия, точно неизвестно. Существует три версии: с греческого языка Юлия переводится как "волнистая, пушистая", с латинского - как "из рода правителей Юлиев", скандинавы называют Юлиями и Юлиус девочек и мальчиков, родившихся в декабре (от слова jul - Рождество).

Фото: listivki.olkol.com

29 июля верующие чтят память православного монаха, украинского писателя-полемиста Иоанна Вишенского. При жизни монах написал немало церковных работ. В произведениях много внимания посвящал жизни низших слоев общества, в частности крестьянства. Остро критиковал весь тогдашний церковный и светский строй, требовал простоты древнехристианского братства. Стиль Вышинского был особенный для подобных работ. Писал простым, живым народным языком.