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вторник, 15 июня 2021 03:02

Именины 15 июня - у кого сегодня День Ангела и как поздравить в стихах

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Именины 15 июня - у кого сегодня День Ангела и как поздравить в стихах
Сегодня нельзя ходить в лес. Фото: pixabay.com

Православная церковь 15 июня вспоминает святителя Никифора исповедника. Он был Патриархом Константинопольским.

День Ангела сегодня отмечают Иван, Константин, Елена и Мария.

С древнееврейского Иван - "Божья милость". В характере этих мужчин сочетаются противоречивые черты. Они могут быть хорошие и спокойные, но превращаться в заядлых воинов в случае необходимости. Иван всегда выполняет обещания и уважает родителей. Однако ему трудно принимать решения и прислушиваться к собственной интуиции.

В основе имени Константин латинский корень, означающий "стойкий", "постоянный". Эти мужчины трудно находят общий язык с людьми. Имеют немного друзей, но тех, в ком уверены. К работе Константин относится добросовестно и ответственно. Он легко увлекается яркими женщинами. Однако так же быстро разочаровывается в них.

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Имя Елена означает "выбранная", "светлая". Она очень хорошая, но имеет кроткий характер. Смолоду всегда застенчивая и тихая с другими людьми. Однако после знакомства все удивляются ее жизнерадостности, эмоциональности и богатой фантазии. Карьеру Елена может построить в профессиях, где нужно общаться с людьми. В отношениях она часто приносит себя в жертву и ждет такого же отношения в ответ.

Мария - женское имя библейского происхождения. Образовалось от Мириам - "горькая", "желанная", "беззаботная". Мария тяжело переживает негативные слова в ее адрес. Она старательная в учебе и упорный в работе. Любит чистоту и порядок во всем. Марии часто бывают одинокими, но все равно чувствуют себя гармонично. Они искренние и сочувствующие. Легко овладевают творческие профессии.

Поздравления для Ивана

Для тебя я желаю, Иван,
Бесконечного счастья по жизни,
Денег, золота полный карман,
Силы духа, добра, оптимизма.

Не сдаваться, стремиться вперед,
Добиваться намеченных целей,
Пусть удача огромная ждет,
Чтоб глаза твои счастьем блестели!

Поздравления для Константина

Константин, я поздравляю -
Будь всегда счастливым ты,
От души я пожелаю,
Чтоб исполнились мечты.

Чтоб в судьбе лишь счастье было,
Чтоб везло тебе всегда.
Чтоб любовь не подводила
В этой жизни никогда!

Поздравления для Елены

Пожелаю для Елены,
Чтоб не жали лабутены,
Чтоб любили бизнесмены,
Чтоб исчезли все проблемы.
Это в шутку, а всерьез
Пожелаю жить без слез,
Улыбаться и смеяться,
И бороться, не сдаваться!
Пускай в жизни место будет
Неожиданному чуду!

Поздравления для Марии

Маша, будь всегда счастливой,
Бесконечно позитивной,
Обаятельной, цветущей,
Обязательно везучей!

Никогда не огорчайся,
Выше нос и улыбайся!
Пусть тебя удача любит,
И вся жизнь прекрасной будет!

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.

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