Именины 12 ноября празднуют обладатели популярных имен

День ангела 12 ноября празднуют Александр, Артем, Леонид, Максим, Марк, Матвей, Петр, Семен, Степан, Елена, Анастасия, Илона.

Именины – это день церковного рождения христианина и его единства со своим одноименным святым. В день именин человек обращается к небесному покровителю со своим именем и просит у него защиты.

Gazeta.ua предлагает выбрать поздравления для именинников.

***

Пусть ангел, взгляд не отводя,

Присмотрит за тобою,

Пускай всю жизнь хранит тебя,

Прикрыв от бед собою.

Звезда пусть сон твой бережет,

В ночной тиши сияя,

А солнце по утрам встает,

Мрак ночи разгоняя.

Пусть ветер тучи разведет,

Что будут над тобою,

И в дождик радуга взойдет,

Соединив с душою.

Пусть будет милостивен Бог,

Подарит жизнь такую:

Где ты из тысячи дорог

Найдешь свою прямую!

***

Живи и помни: за плечами

Хранитель-Ангел у тебя

Рукой незримо направляет,

И за тобой следит всегда.

Пускай День Ангела напомнит

Об этой связи неземной.

Пусть будет самым осторожным

И сильным будет Ангел твой!

***

В День Ангела желаю

Душевной красоты,

Терпенья, понимания,

Исполненной мечты,

Любви родных и близких,

И с ангелом своим

Дружить всем сердцем чистым,

И верить в чудо с ним!

***

У самой нежной и красивой

Сегодня праздник наступил:

Хочу, чтоб Ангел белокрылый

Тебе счастье подарил.

Хочу, чтоб ты всегда смеялась,

Мир без твоих улыбок пуст.

Чтоб никогда не огорчалась,

Забыла, что такое грусть!

***

Ангел небесный хранит нас на свете.

Ангел-хранитель у каждого свой.

Он за тебя в этой жизни в ответе,

Он охраняет и жизнь, и покой.

Может, ему не всегда удаётся

Беды людские рукой отвести.

Знай, что сегодня твой праздник начнётся,

Значит, сегодня должно повезти.

День именин – это день персональный.

Лишь для тебя нынче солнечный свет.

Имя твоё – это образ реальный,

В мире подобного образа нет.

Праздничный день в каждом доме – событие.

Новое утро приносит рассвет,

Радость познания, мира открытие,

Ярких цветов ароматный букет.

Пусть поздравления тёплым потоком

В душу твою принесут благодать.

С неба взирая недремлющим оком,

Ангел твой будет всегда помогать.

***

Пускай День Ангела удачу

Тебе сегодня принесет,

Жизнь станет радостней и ярче

И непременно повезет!

***

Имя ребенку дается родителями.

Бог каждому назначает ангела-хранителя.

С этого момента имя человека во

многом определяет его судьбу.

Важно содержать свое имя -

этот "божественный код" - в чистоте духовной.

И тогда ангел-хранитель будет благоволить

и поддерживать человека.

Счастья тебе, наш дорогой именинник!

***

Светлый Ангел каждый час

Смотрит пристально на Вас,

Все предвидит наперед,

От ошибок бережет.

Целый год он хлопотал -

Беды к вам не подпускал

За него Вы благодарно

Поднимите свой бокал.

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Фото: pixabay.com

12 ноября православные христиане чествуют священномученика Зиновия Эгейского и его сестру Зиновию. Святые раздали свое имущество, унаследованное, бедным. За благотворительность и святую жизнь Господь наградил Зиновия даром исцеления разных болезней.