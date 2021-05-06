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пятница, 07 мая 2021 03:00

Именинники 7 мая - кто сегодня празднует День Ангела

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Именинники 7 мая - кто сегодня празднует День Ангела
Сегодня День Ангела празднуют Георгий, Анастасия, Алексей, Елизавета, Николай. Фото: pixabay.com

7 мая по православному календарю почитается память великомученика Георгия и преподобной Анастасии, Киево-Покровской. Кроме этого сегодня именины празднуют Алексей, Елизавета, Николай.

День Ангела - это праздник каждого, который приходится на день когда церковь отмечает память одноименного святого. В быту именинами также называют годовщину со дня рождения.

Gazeta.ua предлагает ознакомиться со значениями имен, связанных с 7 мая.

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Имя Георгий происходит от древнегреческого слова "георгос", что означает "Обрабатывать землю", "земледелец". В других странах имя звучит как Жорж, Джордж, Георг, Хорхе, Дьердь, Юргер, Иржи, Ежи. В Древней Руси Георгия также называли Гюрги, Дюрги и Дюк, в Армении распространено обращение Геворг (Геворк, Георг), в Грузии - Гиви. Кроме многочисленных уменьшительно-ласкательных форм, в украинском языке у этого имени существует два производных, которые сейчас считаются самостоятельными именами: Юрий и Егор.

Имя Анастасия может иметь православное, католическое, древнерусское или греческое происхождение. Не так часто, но встречается и синонимическое мужское имя - Анастасий. Имя Анастасия в переводе с греческого означает "воскресенье", "ожила", "рожденная снова" или "новорожденная". У православных святцах есть день именин Анастасии. Церковь чтит память святой великомученицы Анастасии. По одной из легенд именно она облегчала страдания узников-христиан. Поэтому Анастасию считают покровительницей заключенных и беременных. Есть еще одна почитаемая святая Анастасия (Старшая). К ней обращаются с молитвами о сохранности безопасности скота.

Имя Алексей стало особенно популярным на Руси после того, как им был крещен сын царя Михаила Федоровича Романова, впоследствии прозванный Алексеем Тишайший. Происхождение имени Алексей связано с древнегреческим словом "Алекс", что означает "защитник", "помощник".

Имя Елизавета впервые появилось среди еврейских народов. Его значение фиксируется как "клятва, данная Богу". В разных странах оно может звучать так: Элизабет, Элиза или Эльза.

Имя Николай появилось в Древней Греции, как Николас. Первая его часть, Ник, трактуется как "победа". Вторая - лоас, как "народ". Поэтому можно утверждать, что значение имени Николай это "человек, который может победить целый народ".

7 мая православные христиане молятся перед образом Пресвятой Богородицы "Молченска". В этот день люди просят о защите от нападения врагов, от скорби, печали и уныния, об исцелении болезней, о защите от пожара, об установе и покров отходящих в жизнь вечную. Через молитву получают исцеление больные нервными заболеваниями и психическими расстройствами.

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