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пятница, 30 апреля 2021 03:02

Именинники 30 апреля - как назвать ребенка в Страстную пятницу

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Именинники 30 апреля - как назвать ребенка в Страстную пятницу
Сегодня на пасеки вывозят ульи. Фото: pixabay.com

30 апреля православные верующие почитают преподобного Зосима Соловецкого. Этот праздник называют Зосим-пчеловод.

Сегодня на пасеки вывозят ульи и наблюдают за поведением пчел, чтобы предсказать урожаи.

День Ангела 30 апреля отмечают Адриан, Александр, Ефрем, Иван.

Имя Адриан происходит с римской языка и означает "тот, кто походит из Адриатики" или "тот, кто родом из берегов Адриатического моря". Он пунктуален и все делает вовремя, не любит, когда кто-то опаздывает. Эти мужчины бывают упрямы и настойчивы. Они имеют хорошую память, смелые, никогда не дадут себя в обиду.

Александр с греческого означает "защитник", "человек". Он всегда достигает цели, легко становится руководителем и лидером на работе. Это справедливые люди, которые отстаивают свои права. В общении с женщинами Александр внимательный и любит говорить комплименты.

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Ефрем постоянно требует впечатлений и новых эмоций. Сдержанный и бескомпромиссный, фанатично предан делу. Он требовательно относится не только к окружающим, а и к себе. Болезненно реагирует на несправедливость. Его любят за прямоту и откровенность, независимый характер.

С древнееврейского Иван - "Божья милость". В характере этих мужчин сочетаются противоречивые черты. Они могут быть хорошие и спокойные, но превращаться в заядлых воинов в случае необходимости. Иван всегда выполняет обещания и уважает родителей. Однако ему трудно принимать решения и прислушиваться к собственной интуиции.

На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю. В этот день нужно провести трапезу дома в тихой атмосфере.

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