Именинники 24 июня: у кого сегодня День Ангела и как назвать ребенка

Сегодня День Ангела празднуют Варфоломей и Мария.

В этот день именинникам стоит сходить в церковь и причаститься. Или просто помолиться своему ангелу-хранителю. В течение всей жизни он вас охраняет. В этот день нельзя ругаться, сквернословить, а лучше делать только добрые дела.

Gazeta.ua предлагает узнать значение и происхождение имен.

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Имя Варфоломей. Языковеды считают, что изначально оно звучало как Бартоломайос, которое является греческим вариантом прочтения древнееврейского имени Бар-Фалмай. Если перевести его на современный украинский, то получится "сын Таламея".

Именем Варфоломей мужчин называют крайне редко. Обычно это загадочная, проникновенная и творческая личность. Характер Варфоломея трудно назвать стандартным. Внешне носитель имени может выглядеть как строгий и практичный человек, который всегда держит свои эмоции под контролем. Однако внутри могут скрываться доброта, романтичность и деликатность.

Имя Мария происходит из древнееврейского языка и имеет несколько вариантов перевода: "отвергнута", "горка", "печальная", "госпожа". Во взрослом возрасте Мария становится более общительным и уверенным в себе, однако остается добрым и скромным. Мария является интровертом и имеет мало друзей, но все они настоящие. Она умеет по-настоящему поддержать и утешить человека, однако от проблем в собственной жизни предпочитает бежать.

Поздравление с Днем Ангела

Пусть ангел, взгляд не отводя,

Присмотрит за тобою,

Пускай всю жизнь хранит тебя,

Прикрыв от бед собою.

Звезда пусть сон твой бережет,

В ночной тиши сияя,

А солнце по утрам встает,

Мрак ночи разгоняя.

Пусть ветер тучи разведет,

Что будут над тобою,

И в дождик радуга взойдет,

Соединив с душою.

Пусть будет милостивен Бог,

Подарит жизнь такую:

Где ты из тысячи дорог

Найдешь свою прямую!

***

Живи и помни: за плечами

Хранитель-Ангел у тебя

Рукой незримо направляет,

И за тобой следит всегда.

Пускай День Ангела напомнит

Об этой связи неземной.

Пусть будет самым осторожным

И сильным будет Ангел твой!

***

Светлый Ангел каждый час

Смотрит пристально на Вас,

Все предвидит наперед,

От ошибок бережет.

Целый год он хлопотал -

Беды к вам не подпускал

За него Вы благодарно

Поднимите свой бокал.





24 июня чествуют память святых апостолов Варфоломея и Варнавы. Апостол Варфоломей родом из Каны Галилейской. После сошествия Святого Духа в день Пятидесятницы, святому апостолу Варфоломею вместе с апостолом Филиппом выпал жребий проповедовать Евангелие в Сирии и Малой Азии. Неся благую весть, они то расходились по разным городам, то сходились вновь. В одном из городов они встретились с апостолом Иоанном Богословом и вместе отправились во Фригию.