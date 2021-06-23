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четверг, 24 июня 2021 03:00

Именинники 24 июня: у кого сегодня День Ангела и как назвать ребенка

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Сегодня День Ангела празднуют Варфоломей и Мария.

В этот день именинникам стоит сходить в церковь и причаститься. Или просто помолиться своему ангелу-хранителю. В течение всей жизни он вас охраняет. В этот день нельзя ругаться, сквернословить, а лучше делать только добрые дела.

Gazeta.ua предлагает узнать значение и происхождение имен.

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Имя Варфоломей. Языковеды считают, что изначально оно звучало как Бартоломайос, которое является греческим вариантом прочтения древнееврейского имени Бар-Фалмай. Если перевести его на современный украинский, то получится "сын Таламея".

Именем Варфоломей мужчин называют крайне редко. Обычно это загадочная, проникновенная и творческая личность. Характер Варфоломея трудно назвать стандартным. Внешне носитель имени может выглядеть как строгий и практичный человек, который всегда держит свои эмоции под контролем. Однако внутри могут скрываться доброта, романтичность и деликатность.

Имя Мария происходит из древнееврейского языка и имеет несколько вариантов перевода: "отвергнута", "горка", "печальная", "госпожа". Во взрослом возрасте Мария становится более общительным и уверенным в себе, однако остается добрым и скромным. Мария является интровертом и имеет мало друзей, но все они настоящие. Она умеет по-настоящему поддержать и утешить человека, однако от проблем в собственной жизни предпочитает бежать.

Поздравление с Днем Ангела

Пусть ангел, взгляд не отводя,
Присмотрит за тобою,
Пускай всю жизнь хранит тебя,
Прикрыв от бед собою.
Звезда пусть сон твой бережет,
В ночной тиши сияя,
А солнце по утрам встает,
Мрак ночи разгоняя.
Пусть ветер тучи разведет,
Что будут над тобою,
И в дождик радуга взойдет,
Соединив с душою.
Пусть будет милостивен Бог,
Подарит жизнь такую:
Где ты из тысячи дорог
Найдешь свою прямую!

***

Живи и помни: за плечами
Хранитель-Ангел у тебя
Рукой незримо направляет,
И за тобой следит всегда.

Пускай День Ангела напомнит
Об этой связи неземной.
Пусть будет самым осторожным
И сильным будет Ангел твой!

***

Светлый Ангел каждый час
Смотрит пристально на Вас,
Все предвидит наперед,
От ошибок бережет.
Целый год он хлопотал -
Беды к вам не подпускал
За него Вы благодарно
Поднимите свой бокал.


24 июня чествуют память святых апостолов Варфоломея и Варнавы. Апостол Варфоломей родом из Каны Галилейской. После сошествия Святого Духа в день Пятидесятницы, святому апостолу Варфоломею вместе с апостолом Филиппом выпал жребий проповедовать Евангелие в Сирии и Малой Азии. Неся благую весть, они то расходились по разным городам, то сходились вновь. В одном из городов они встретились с апостолом Иоанном Богословом и вместе отправились во Фригию.

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