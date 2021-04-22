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пятница, 23 апреля 2021 03:00

Именинники 23 апреля - кто сегодня празднует День Ангела

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Именинники 23 апреля - кто сегодня празднует День Ангела
Сегодня именины празднуют Александр, Григорий, Дмитрий, Максим и Терентий. Фото: pixabay.com

Сегодня, 23 апреля, именины празднуют Александр, Григорий, Дмитрий, Максим и Терентий. Это особый праздник, его еще называют днем ​​духовного рождения, поскольку связано прежде всего с таинством Крещения и с именами, которые носят небесные покровители.

В древности украинцы перед праздником варили пиво и пекли именинные пироги и караваи. В день самого праздника именинник со своими родными ходил в церковь на службу, заказывал молебен за здравие, ставил свечи и молился у иконы своего небесного покровителя.

Gazeta.ua предлагает больше узнать о сегодняшних именинников.

Имя Александр имеет древнегреческое происхождение и означает "защитник", "тот, кто уберегает от мужа".

Владельцы этого имени гордые и уверенные в себе. Стремятся к лидерству, хочет быть авторитетом для других. Люди часто обращаются к нему за помощью и поддержкой. Александр - преданный друг и хороший семьянин. Он готов жертвовать своим временем и комфортом ради помощи другим. Человек по имени Александр очень упрямый, его невозможно покорить или убедить. Однако Александры часто бывают бабниками.

Имя Григорий происходит с греческого языка означает "внимательный", "сосредоточен", "собранный".

Григории чувствительны и уязвимы. Стараются всегда быть приятным в любом обществе. Уделяет большое внимание одежде и внешнему виду.

Имя Дмитрий древнегреческое, означает "посвященный богине Деметре" - богини плодородия и земли. Еще одно значение имени - "земледелец".

Владельцы этого имени уравновешены, спокойны, уверены, трудолюбивые и умные. Дмитрию крайне важно самореализоваться в жизни, добиться чего-то значительного, внести свой вклад в общество. Он имеет свое мнение по любому вопросу и будет активно его отстаивать. Убедить его почти невозможно.

Имя Максим латинского происхождения. В переводе означает "самый большой, величайший".

Максимы уверены в себе и даже жесткие. Это очень упрямые и категоричны человека, и вспыльчивость только усиливается с возрастом. Пойти на уступки Максим готов только ради близких. Стремится добиться значимого места в обществе и хочет достичь материального благополучия. При этом он так же коммуникабельный и умеет преподнести себя.

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Имя Терентий пришло к нам из Византии, в переводе с латыни означает "изящный". По другой версии это слово означает "растирающий". Так нередко в Византии называли помощников и младших художников, работавших в мастерских великих мастеров живописи и фрески.

Терентии болезненно чувствительны к проявлению всякой несправедливости со стороны окружающих. Хотя сами корыстные и часто заводят "дружеские" связи с людьми, занимающими видное положение в обществе. Они никогда не скажут в лицо все, что думают о человеке, боясь потерять ее расположение к себе. Производят впечатление добрых и открытых. Со своими настоящими друзьями честные и щедры.

23 апреля в православной церкви чествуют 39-х мучеников во главе с Терентием. Сегодня принято молиться мученикам и попросить телесного и духовного исцеления.

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