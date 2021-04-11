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понедельник, 12 апреля 2021 03:00

Именинники 12 апреля - кто сегодня празднует День Ангела

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Именинники 12 апреля - кто сегодня празднует День Ангела
Савва, Захар, Пантелеймон, Софроний празднуют именины 12 апреля. Фото: unsplash.com

Сегодня, 12 апреля, День Ангела празднуют владельцы имен Савва, Захар, Пантелеймон, Софроний. Они в этот день должны сходить с утра в церковь и причаститься или помолиться своему ангелу-хранителю.

Gazeta.ua предлагает узнать именинникам значение своего имени и историю святого покровителя.

Имя Савва с языка древних евреев переводится как "опытный" или "мудрый". Святым покровитилем является греческий монах Савва Освященный. Родом из Каппадокии, он с 8 лет жил в монастыре. 484 года основал в пустыне возле Йордана монастырь, который позже получил название монастыря св. Саввы Освященного. 508 года основал еще один монастырь в Никополиси. Также составил первое правило монашеского "Богослужебного устава" (Иерусалимский Типикон).

Имя Захар древнееврейского происхождения и означает "божья память". 12 апреля связывают с чествованием памяти священномученика Захария, архиепископа Коринфского. Мужчина пострадал за Христа от турок в 1684 году. Они схватили епископа и, закованного в цепи, с побоями отвели на суд. Судья без допроса предложил святителю принять ислам и, услышав отрицательный ответ, приказал жестоко избивать. Затем исповедника заточили в тюрьму, где мусульмане-фанатики не прекращали пыток. В 3 воскресенье после Крестопоклонной недели священномученику отрезали голову.

Имя Пантелеймон греческого происхождения, означает "совершенство", "высшая степень". Покровитилем владельцев этого имени является Пантелеймон Никомедийский, целитель и великомученик первых веков христианства. По специальности он был врачом и бесплатно исцелял христиан, даже безнадежно больных. За это римский император Максимиан приказал пытать святого. Его повесили на дереве, жгли свечами, потом рвали железными когтями, колесовали, бросали в кипящее олово, пытались утопить в море, но человек оставался невредимым. Його привязали к оливковому дереву и хотели отрубить голову, но святой стал молиться и не меч причинил вреда. Во время молитвы голос с небес призвал Пантелеймона в Царство Небесное и святой попросил воинов выполнить данный им приказ. Согласно житию, когда ему отрубили голову, то из раны потекло молоко, а маслина покрылась плодами.

Имя Софроний происходит с греческого языка, означает "целомудренным", "здравомыслящий". 12 апреля отмечают день святого Софрония Иркутского. В миру был известен под именем Стефана Назаровича Кришталевского. Он родился 25 декабря 1703 года в сотенному городке Переяславского полка Березани (ныне - город областного подчинения Киевской области). Святой активно занимался миссионерской и просветительской деятельностью. Строил школы, семинарии, библиотеки.

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В наше время мало кто празднует День Ангела, а вот раньше было наоборот: накрывали столы, пекли пироги. Их рассылали родным и близким за здравие именинника. Пироги отличались размерами, в зависимости от того кому они предназначены. Крестным матери и отцу посылали самые большие и обязательно сладкие на знак искреннего уважения.

11 апреля особый день для Марка, Михайла и Ивана. Вчера они отмечали свой День Ангела. Именины являются весьма важным днем ​​в жизни христиан, но почему-то ему не предоставляют правильного внимания. Обычно украинцы привыкли отметить День Ангела, бездумно разослав открытки в соцсетях. Это неправильно. На именины надо сходить в церковь и помолится святому покровителю. Было бы хорошо почитать историю его жизни, чем он прославился.

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