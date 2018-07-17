"Им не нужно никакой Украины" - Кириченко о территориях ЛНР и ДНР

Владислав Кириченко: опасаетесь, что на Донбассе будет Абхазия или Приднестровье? Они уже там есть. Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО

Три миллиона жителей оккупированного Донбассу не будут настроены к нам положительно, даже в обмен на колбасу и дотации.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал учредитель издания "Наш Формат" Владислав Кириченко.

"Надо оставить эти территории как резервации. Отлавливать здесь вату и отправлять туда. 95 процентов тех, кто там живет, при любых условиях будут голосовать за "Оппозиционный блок". Им не нужно никакой Украины. В 1991 году они поддержали независимость, потому что надеялись на дешевую колбасу. Не стоит пытаться интегрировать их в наши объятия любой ценой. Зачем нам эта гигантомания? Япония в четыре раза меньше Украины, но гораздо успешнее. Почему не можем отказаться от этих территорий? Потому что это будет какой-то глупый прецедент? Там живут люди, исповедующие другие эти нности. Зачем они нам? Боитесь, что на Донбассе будет Абхазия или Приднестровье? Они уже там есть. Где юре - это наша территория, где факто- сектор Газа", - говорит он.

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Надо украинизировать Харьков, Одессу и Днепр с Полтавой - для начала, считает издатель.

"Недавно ко мне приезжал московский профессор. Учил на волонтерских началах студентов одного из наших университетов современным методам практической биохимии. Поехал потом к нам на детский лагерь и волонтерил там с настоящими, а не по УБД - героями войны. У сельского генделя обратил внимание на людей в фуфайках "Роснефть" и "Сургутнефтегаз". Они вернулись с заработков в России и их ничего не смущало. Давайте сначала с такими разберемся, а потом будем думать, что делать с Донбассом", - добавляет он.

Полное интервью с Владиславом Кириченко читайте в журнале "Країна" от 19 июля.