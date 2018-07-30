Игнорируя запрет СБУ: Макс Корж собирается прорываться в Украину

Рэпер Корж заявил о концерте в Одессе. Фото: Instagram

Белорусский рэпер Макс Корж, которому ранее СБУ запрещала въезд в Украину из-за гастролей в оккупированном Крыму, собрался ехать на концерт в Одессу.

В Instagram Корж опубликовал короткое видео, на котором поблагодарил своих фанов за теплый прием в Сочи и признался, что ему уже не терпится увидеть поклонников в Одессе.

"Ну а на очереди вы знаете какой город. Мне прямо не терпится увидеть эти события", - отметил исполнитель. В его афише концерт в Одессе запланирован на 4 августа. Визит артиста в город у Черного моря подтвердили поклонники в комментариях.

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Публикация от Макс Корж (@maxkorzhmus) 28 Июл 2018 в 3:19 PDT

В октябре 2017-го Корж разрешили посещать Украину, несмотря на то, что он выступал в аннексирована Крыму. В СБУ объяснили все тем, что не обнаружили угрозы национальной безопасности в действиях певца. В ноябре 2017 года Коржа не пропустили на украинской границе. Должен был давать концерт в Киеве.