"Иди учи русский, националист" - проводница отказалась говорить на украинском

Начальник поезда пообещал перевести проводницу в депо. Фото: facebook.com

В поезде "Ивано-Франковск - Николаев" 21 июля разгорелся скандал между пассажиром и проводником из-за украинского языка.

Об этом сообщил пользователь Ярослав Попович на странице организации "Я общаюсь на украинском" в Facebook.

"Поезд обслуживает одесская бригада проводников. Проводник Вакулик Нина Александровна обращается ко мне на русском: "Ваш билетик и документы". Прошу ее обслуживать меня на украинском. Она реагирует агрессивно: "Кто такое сказал, что я должна обслуживать на украинском? Украинского языка я не знаю, учить не буду, буду обслуживать на русском. Не знаешь русский - иди и учи, националист", - передал разговор Попович.

После этого пассажир обратился к начальнику поезда, который его поддержал.

"Такое поведение проводника недопустимо, тем более, что проводник Вакулик работает у нас уже давно. Украиноязычных пассажиров мы должны обслуживать на украинском, проводим соответствующие инструктажи. Если она не знает украинского, то работать проводником больше не будет, переведем ее в депо. Кроме того, обязательно проведем работу со всеми нашими проводниками", - сказал начальник поезда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стюардесса отказала журналисту говорить на украинском

31 мая президент Петр Порошенко подписал указ о "десятилетии украинского языка" с целью защитить язык. При этом глава государства заверил, что будет заботиться о сохранении прав национальных меньшинств Украины. Указ предусматривает утверждение целевой программы на 2018-2028 годы, "направленной на обеспечение всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни, создания единого культурного пространства Украины и сохранения целостности культуры".