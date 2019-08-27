"Худшего не произошло" - рассказали о результате саммита "Большой семерки"

Владимир Горбач: идея вернуть Россию была придумана искусственно американским президентом. Фото: Зеркало недели

Германия и Франция в ближайшие недели организуют встречу в нормандском формате. Об этом говорится в официальном заявлении по итогам саммита "Большой семерки". Он длился 24-26 августа во французском городе Биарриц.

Лидеры стран решили, что возвращать Россию в состав G7 пока рано, несмотря за то, что эту идею поддерживал американский президент Дональд Трамп. Но планируют укрепит диалог и координацию с РФ относительно текущих кризисов.

Президент США поссорился с представителями других стран из-за желания вернуть РФ. Его поддержал только премьер-министр Италии Джузеппе Конте, пишет британское издание Гардиан.

Идея вернуть Россию в состав "Большой семерки" была пустым звуком. Чтобы быть членом этого клуба, надо иметь развитую экономику и придерживаться демократических ценностей. РФ не подходит по всем параметрам.

Говорит в интервью Gazeta.ua эксперт по международным отношениям Владимир Горбач.

На что в рамках саммита стоит обратить внимание в первую очередь?

- В прошлом году после саммита "Большой семерки" в Канаде даже не было совместного заявления от всех стран. Президент США Дональд Трамп тогда поехал раньше и банально не подписал документ. На этот раз совместное коммюнике есть, состоит из пяти пунктов. Более того отдельно там упоминается Украина. Документ декларирует стремление Франции и Германии в ближайшее время встретиться в рамках нормандского формата с руководством Украины и РФ.

По сравнению с прошлым саммитом есть определенный прогресс в налаживании отношений между лидерами ведущих демократических экономик. Однако, пока там у власти те, кто сейчас, вряд ли государства смогут найти общий язык между собой. В этом смысле сильно выделяется Дональд Трамп. Пытается постоянно вести себя нестандартно в плохом смысле слова. На этот раз настаивал на рассмотрении возвращения России в состав "Большой семерки". Однако нет никакой позиции или официального заявления самой Москвы о том, что она хочет вернуться и готова идти на какие-то уступки для этого. Поэтому разговоры о ее возвращении - просто пустой звук. Цель Кремля заключается не в том, чтобы участвовать в конструктивных переговорах "Группы семи". Она хочет уничтожить легитимность этой группы.

Почему Дональд Трамп активно поддерживал идею возвращения России?

- Для Трампа это была своеобразная форма давления на европейских участников саммита. Хотел просто подразнить их. Но с момента создания "Большой семерки" это была группа экономически развитых демократий. То есть для членства нужно не только иметь высокие показатели ВВП, но и придерживаться определенных ценностных установок. Именно поэтому в G7 не приглашают Китай. Сейчас уже и Дональд Трамп выбивается за пределы этого формата. Поэтому пытается как-то с ним покончить, включив в эту группу другие недемократические страны. В свое время Запад ошибся, когда пригласил Ельцина. Тогда это был дипломатический аванс на будущее. Однако РФ не стала ни демократией, ни экономически развитой страной. Ей не место в этом клубе.

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Насколько вероятный возврат РФ в G7 был опасен для Украины? Почему его все таки не случилось?

- Идея вернуть Россию была придумана искусственно американским президентом. Руководитель Франции Эмманюэль Макрон своими заявлениями проверял ее реальность. Получил отрицательный отзыв от общественности, прессы, своих коллег в Великобритании и Германии. И сам потом отказался от этой идеи.

Как сейчас можно описать отношения России и Запада?

- Европейские страны не скрывают своей тактики. Считают, что более всего надо поддерживать диалог с РФ. Признают Кремль нарушителем и агрессором, но все равно стараются не рвать все контакты. Западные лидеры объясняют это тем, что без России мол нельзя решить кризисы в определенных регионах. Например, Сирия, Донбасс, Иран. На Западе верят, что когда-то РФ может помочь решению этих конфликтов. Отказываются видеть, что именно участие и поддержка россиян стала их первопричиной. Европейские страны и Америка думают, что Москва может стать инструментом для налаживания порядка. Это ошибочная позиция.

Также Запад поддерживает диалог с РФ, чтобы не обозлить ее еще больше. Не хотят провоцировать агрессора, пытаются умиротворить его. Однако поддержание контактов - это поощрение к дальнейшим агрессивным действиям. Встречи, совместные визиты, экономические проекты - это форма поддержки нарушителя. Очевидно Запад не хочет признавать это и наивно полагает, что сможет перевоспитать РФ.

Могут европейские страны ослабить антироссийские санкции?

- Они неоднократно говорили, что готовы пойти на этот шаг, если Москва согласится на какие-то уступки. Россия ни разу не сделала этого. Поэтому вопрос о снятии санкции выглядит как приглашение Путину вернуться в G7. Мировые лидеры выбрали наименее вредную для себя форму экономических ограничений для РФ. Сейчас понятно, что эти инструменты являются слишком слабыми, чтобы реально влиять на политику российского руководства. Они просто замедлили рост российской экономики. На действенный экономическое давление Запад так и не решился.

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Председатель Европейского совета Дональд Туск предложил пригласить на следующий саммит Украину в качестве гостя. Что может нам дать?

- Заявление Туска - следствие двух факторов. С одной стороны его телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Он состоялсь за два дня до начала саммита "Большой семерки". С другой стороны - активная поддержка возвращения России со стороны американского президента. Туск решил сделать контрпредложение. Вряд ли оно может быть реализовано на практике. Во-первых, сам Дональд Туск находится на своем посту последние дни. Во-вторых, президент Зеленский не является большой значимой политической фигурой для западных лидеров. К Порошенко относились получше. Знали его, общались до этого, понимали, какие шаги можно ожидать. Поэтому вряд ли лидеры "Большой семерки" пригласят Владимира Зеленского на следующий саммит.

В общем как можно охарактеризовать саммит для Украины? Был ли он успешным?

- Называть саммит успешным для нас было бы преувеличением. Но он снял определенные угрозы, о которых говорили накануне. Прежде всего по возврату России. Худшего не произошло. Хорошо, что "Группа семи" сохранилась, что внутренний конфликт не разросся.

До 2014 году "Большая семерка" была "Восьмеркой" - в международный клуб высокоразвитых стран мира входила также Россия. Однако после незаконной аннексии Крыма страны-участницы сообщества отменили подготовку к саммиту "Большой восьмерки" в Сочи, запланированному на июнь того же года. Вместо Сочи саммит состоялся в Брюсселе.