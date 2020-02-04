Худшее, что может произойти с Украиной сейчас, это - возвращение Донбасса

Геннадий Друзенко: пока не сможем Донбасс переварить, пусть конфликт будет заморожен. Фото: ЛБ

Нынешняя политика новой власти в отношении оккупированных территорий очень мечтательная.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит юрист-международник Геннадий Друзенко.

"Хуже всего, что сейчас может произойти, - полный вывод российских войск из Донбасса. Несколько миллионов людей шесть лет воспринимали мир сквозь токсический российский телевизор. Часть из них потеряла на войне с Украиной родственников и друзей. Дети, родившиеся в начале войны, этой осенью пойдут в школу. Для них Украина - враг. Можем получить несколько миллионов людей, которые ненавидят государство, гражданами которого формально есть.

Конечно, надо стараться установить на Донбассе настоящее перемирие. Но война образца 2014-2015 годов и война, что продолжается на востоке страны сейчас, радикально отличаются. По 2018 году в ДТП погибли в 10 раз больше людей, чем на фронте. Нельзя сказать, что эта статистика оправдывает смерти военных. Но это та цена, которую мы платим, чтобы от Харькова до Львова была мирная Украины. Полицейские тоже отдают жизнь в перестрелках с бандитами. Мы же не призываем их прекратить стрелять", - объясняет эксперт.

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По его мнению, надо дать возможность людям переехать из оккупированной на свободную часть, если они того хотят. И гарантировать здесь какие-то подъемные.

"Это сделает страну более гомогенной, должны как-то вставать на ноги. Не надо официально отказываться от Донбасса. Но пока не сможем его переварить, пусть конфликт будет заморожен. Кипр умудрился вступить в ЕС, имея оккупированной 30 процентов территории. Украина потеряла контроль над 12 процентами. Надо учиться с этим жить", - добавляет Геннадий Друзенко.

Интервью с Геннадием Друзенко читайте в журнале "Країна" от 6 февраля.