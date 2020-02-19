"Хотят ли русские войны?" Из-за речи украинского представителя в ООН у россиян перекосило лица

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица процитировал русского поэта. Фото: ДТ

На Совбезе ООН постоянный представитель Украины Сергей Кислица перешел на русский и процитировал часть из одноименного стихотворения поэта Евгения Евтушенко.

"Вернувшись из поездки на Запад в самый разгар холодной войны, он написал "Хотят ли русские войны?". Я процитирую: "Хотят ли русские войны? Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны, хотят ли русские войны", - сказал представитель Украины.

Кислица добавил, что ответ на этот вопрос в сегодняшних условиях даст парад 9 мая в Москве.

"Когда мы увидим, вынесут ли портреты Сталина его участники. Того Сталина, который в свое время был вынесен из мавзолея, но, как видим, не из умов. "Но как из наследников Сталина - Сталина вынести?" - написал тот же Евтушенко в 1962 году и продолжил: "Пусть мне говорят: "Успокойся..." – спокойным я быть не сумею, покуда наследники Сталина живы еще на земле. Мне будет казаться, что Сталин – еще в мавзолее", – сказал украинский дипломат.

Он также отметил, что сегодня набирает обороты прославление Сталина и его имя обеляют.

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"Когда растут как грибы после дождя памятники этому диктатору и убийце, автору геноцида украинского народа 1930 годов, я хочу завершить свое выступление вопросом к российскому представителю: "Так хотят ли русские войны? " - резюмировал Кислица.

18 февраля состоялось заседание Совбеза ООН по случаю годовщины подписания Минских соглашений. Заседание созвала Россия. Ее представитель заявил, что обстрелы у Золотого устроила "диверсионная группа ВСУ". Как известно, 18 февраля, в 5 утра, боевики российской армии на Донбассе атаковали украинские опорные пункты в районе города Золотое Луганской области. Погиб украинский военный.