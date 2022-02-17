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воскресенье, 20 февраля 2022 17:05

"Хотя горы кишат медведями, остерегаться надо собак", - путешественник о походе по Карпатам

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&quot;Хотя горы кишат медведями, остерегаться надо собак&quot;, - путешественник о походе по Карпатам
Журналист и путешественник Богдан Ославский прошел пешком все Карпаты. Маршрут пролегал через Румынию, Украину, Польшу и Словакию. Фото: Анна Ильченко

Журналист и путешественник Богдан Ославский из Ивано-Франковска в 2021 году прошел пешком по маршруту "Арка Карпат", который пролегал через Румынию, Украину, Польшу и Словакию. За 97 дней одолел около 2300 км. Это была первая украинская экспедиция через все Карпаты.

Своим опытом он поделился с журналом "Країна".

"Боялся диких зверей, в том числе медведей. Перед походом исследовал этот вопрос, слушал лекции зоологов. Есть документальный фильм "Человек-гризли" об американце, который 12 лет подряд каждое лето ездил в самые дикие места Аляски и жил рядом с медведями. Там кончилось все печально. Медведь мужчину съел. Но я себе думал, если животные его так долго терпели, то не все так страшно.В Карпатах живет 8 тысяч медведей, из них 6700 – в Румынии. Но я походе медведя видел только раз и то очень далеко, он пасся себе", - вспоминает.

По его словам, в Карпатах более опасны собаки. Особенно в Румынии.

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"Здесь до сих пор процветает овцеводство. Больше, чем в Украине. А с каждым стадом ходит стая громадных собак-пастухов. Собаки засекают издалека. Еще их и не видно, а уже хорошо слышно, как сорвались и с лаем гонятся всем выводком. Сначала мы останавливались, но эта тактика плохо себя показала, потому что собаки окружают. Лучше просто идти, делать вид, что их не замечаешь. Иногда задницей слышишь их пасти почти в упор. Сжимаешь зубы, пока их лай будет постепенно удаляться, а потом и вовсе стихнет. Шоу с собаками повторялось почти каждый день. Обычно два-три раза в день, а бывало, что и пять раз. В Украине тоже овцеводов хватает. Но у них собак меньше, они не так велики и не агрессивны к людям", - рассказывает путешественник.

Почему Ославский разошелся с другом, с которым начал маршрут, что было тяжелее всего, чего не хватало в горах, и как целлюлозная салфетка стала открытием года, читайте в полной версии журнала "Країна" за 17 февраля.

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