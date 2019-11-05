"Хотела сделать селфи для матери, которая в Польше на заработках" — Каролину Петренко поразил ток, нужна помощь

Автор: Фото предоставлено Дарьей Макаренко В результате поражения током Каролина получила 70% ожогов, из которых 25% — глубокие.

13-летняя Каролина Петренко из села Ленское Смелянского района Черкасской области находится в ожоговом отделении больницы №1 Черкас. Вследствие поражения током девочка получила 70% ожогов, из них 25% — глубокие. На спасение девочки уже ушло около 400 тыс.грн. Нужна помощь на реабилитацию и дальнейшее лечение.

"Трагедия произошла 9 сентября около семи вечера на железнодорожной станции. Каролина со своим старшим на год братом вылезли на цистерну. Хотела сделать селфи для матери, которая в Польше на заработках. Ток передался по телефону брата к Каролине. Вследствие, девочка получила электрический ожог II-III степени и шок.

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Все это время ребенок находился в реанимации. На лечение и операции пошли 380 тысяч гривен. Состояние остается стабильно тяжелым. Но уже перевели в палату. Вскоре ей потребуется реабилитация в санатории. Три недели стоит более 20 тысяч гривен. Еще необходимо компрессионное белье для рубцов.

Каролина молодчина. Держится. Очень скучает по маме Виталине. Которая в подобной ситуации должна быть рядом с ребенком. А мать за все время дала на лечение не больше 10 тысяч гривен. От второго брака женщина имеет 7-летнюю Ангелину. Дети живут со своими родными отцами. Возле Каролины находится ее тетя Юлия Петренко, родная сестра отца. В ближайшие два года девочке надо будет поочередное лечение и реабилитация. Снова будут нужны деньги. Обращаемся за помощью к неравнодушным людям", — рассказывает Gazeta.ua волонтер Дарья Макаренко.

Реквизиты для помощи:

Карта Приватбанка: 5168 7427 1843 3844 (Петренко Юлия Павловна).