"Хорошая новость" - еще один оккупантский генерал-майор стал "двухсотым"

Сегодня, 11 марта, был ликвидирован оккупантский командующий 29-й армией Восточного военного округа генерал-майор Андрей Колесников.

Об этом сообщает Telegram канал "Правда Геращенко".

"Хорошая новость: сегодня стал "двухсотым" командующий 29-й армией Восточного военного округа (ВВО) генерал-майор Андрей Колесников", - говорится в сообщении.

Колесников был назначен новым командующим 29-й армией Восточного военного округа в Забайкалье в декабре 2021 года. До этого он исполнял обязанности начальника штаба общевойсковой армии, дислоцированной в Московской области.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.