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понедельник, 25 ноября 2019 02:24

Хомчак объяснил, как вернуть Крым

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Хомчак объяснил, как вернуть Крым
"Крым можно вернуть с помощью международной поддержки" - Хомчак

Крым нужен России для того, чтобы властвовать в Средиземном море.

"Крым - это Украина, и ни в коем случае нельзя об этом забывать. Вернуть его можно только вместе, чтобы вы (Запад) нам помогли, чтобы ваши бизнесмены туда не ехали. Чтобы вы понимали - Крым России нужен вовсе не как место для отдыха россиян. Он рассматривается как российская база, мощная, которая должна "кошмарить" всю Европу и северную Африку, и дать им, россиянам, возможность господствовать уже в Средиземном море", - заявил начальник Генштаба и главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью "Укринформ".

По его словам, сейчас Россия пытается позиционировать чуть ли не как российские внутренние воды не только Азовское море, но и весь Черноморский бассейн.

"Конечно, там есть Турция, которая этого не позволит, в какой бы способ Россия не хотела бы с ними сблизиться. Там есть страны НАТО - Болгария и Румыния. Поэтому Черное море в ближайшее время будет регионом, где различные силы станут испытывать свои возможности и свое терпение", - заявил Хомчак.

Он считает, что сотрудничество со странами НАТО в вопросах развития военно-морских возможностей Украины не только поможет, но и заметно ускорит формирование современных ВМС страны.

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"Потому что у нас есть концепция, стратегия, все соответствующие расчеты. Но, если мы будем делать это самостоятельно - это займет десятки лет. Мы понимаем, что построить корабль, или даже один катер - на это нужны годы. Сейчас шаги являются реальными", - сказал он.

Недавно американская сторона передала Украине два военных корабля типа Айленд (Island). Кроме этого, ожидается, что в следующем году США передадут еще три таких скоростных патрульных катеров, а также будут наращивать способности Украины в Черном море.

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  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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