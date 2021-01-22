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пятница, 22 января 2021 12:45

Холостячка Мишина усомнилась в любви Эллерт

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Холостячка Мишина усомнилась в любви Эллерт
Ксения Мишина усомнилась в любви Александра Эллерт. Фото: karavan.ua

Победитель реалити "Холостячка" Александр Эллерт признался, что влюбился в Ксению Мишину с первого взгляда. Однако актриса усомнилась в его словах.

Соответствующий ролик Мишина опубликовала в личных Instagram-сториз. Пара едет в машине и Эллерт дает телефонное интервью.

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- Насколько быстро рождается любовь? - спрашивают Эллерта.

- Наверное, сразу оно рождается, - ответил Александр.

После чего Мишина спросила у мужчины о любви с первого взгляда.

"Давай, расскажи, ты сразу у меня влюбился? Вот с первого взгляда?" - говорит Ксения.

Финалист шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко поделился впечатлениями от проекта и рассказал о жизни после финала. Он отметил, что было бы лучше, если бы главная героиня проекта Ксения Мишина раньше сказала о том, что мужчина ей не нравится.

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