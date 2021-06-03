Холодное лето-2021: где завтра испортится погода

4 июня циклон и его атмосферные фронты снова будут поливать дождями восток Украины, а также юг и центральные области. Влага немного дотянется и до северной части страны.

При этом большинство областей севера и запада будут находиться среди сухой погоды, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Циклон над Приазовьем никак не отцепится от нас со своими дождями. Он понимает, что летом влага в нашей восточной части обычно дефицит, поэтому старается сейчас. Но главное в завтрашней синоптической ситуации - синие от холода носы наконец порозовеют", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko

Температура воздуха начнет постепенно повышаться. Днем ожидается +17...22°С. Разве что на юго-востоке будет свежее. На Запорожье, в Донецкой, Луганской областях и в Крыму ожидается +14...19°С. Ветер будет преимущественно северо-восточный и порывистый.

В Киеве завтра воздух прогреется до +20°С. Серьезных осадков не прогнозируется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украину идет потепление. Где сегодня будет до +20°С

Лето в Украине будет в этом году довольно жаркое. Температура воздуха будет достигать +40°С. Хотя в ближайшие дни будет преобладать прохладная дождливая погода, температура воздуха существенно повысится после первой декады июня.