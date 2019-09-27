Холодницкий назвал основания для открытия дела против Байдена

Керівник САП Назар Холодницький назвав підстави відкриття справи проти Байдена. Фото: EBA

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал, при каких условиях Украина начнет расследование относительно возможного давления бывшего вице-президента США Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Если американская сторона увидит необходимость это расследовать ... мы не можем по собственной инициативе, услышав что-то (начинать расследование - ред.). Если будет заявление того же пятого президента, что на него было какое-то давление, то, конечно, такое производство должно быть зарегистрировано, но если и было давление от должностного лица другой страны, то прежде всего правоохранительные органы этой страны должны спросить, что это было ", - сказал Холоднцький в эфире Радио НВ.

Он отметил, что НАБУ и САП таких заявлений пока не получали.

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"Я дал чисто юридический комментарий, так, как пишет книжка", - подчеркнул Холодницкий.

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что президент Дональд Трамп пытается сорвать выборы, "неоднократно подталкивая украинского президента Владимира Зеленского к расследованию в отношении бывшего вице-президента и его сына".