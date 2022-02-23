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среда, 23 февраля 2022 06:17

Холод и дожди со снегом: где ухудшится погода

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Холод и дожди со снегом: где ухудшится погода
В Луцке и Тернополе - пасмурно, сплошная облачность и мокрый снег. Фото: pixabay.com

23 февраля в Украине начнет ухудшаться погода. С запада придут дожди, местами - с мокрым снегом, а температура снизится.

В Центре, на Востоке и Юге будет несколько теплее, сообщает "Униан". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

В Киеве сегодня сухо, но облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до +4°С.

Во Львове и Хмельницком в среду установится небольшая облачность, будет идти мокрый снег. Днем до +3°С.

В Луцке и Тернополе - пасмурно, сплошная облачность и мокрый снег. Температура днем также в пределах +3°С.

В Ровно 23 февраля ожидается пасмурная погода и облачность. Днем не выше +3°С и небольшой дождь.

В Ивано-Франковске пройдет сильный дождь, будет пасмурно. Днем ожидаются сплошная облачность и до +6°С.

В Ужгороде столбики термометров покажут +5°С. Ожидается дождь и сплошная облачность. Будет пасмурно.

В Черновцах в среду - пасмурно, сплошная облачность и небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +8°С.

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В Виннице и Житомире сухо, но пасмурно, сплошная облачность. Столбики термометров покажут +5°С.

В Черкассах также сухо, небольшая облачность. Днем потеплеет до +7°С.

В Кропивницком температура днем составит +8°С, небольшая облачность.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха в пределах +5°С.

В Одессе и Николаеве 23 февраля - небольшая облачность, температура днем будет достигать +10°С.

В Херсоне в среду днем воздух прогреется до +11°С, небольшая облачность.

В Запорожье температура днем достигнет +10°С, будет ясно и безоблачно.

В Сумах температура воздуха составит не выше +4°С, небольшая облачность.

В Харькове - ясно и безоблачно, дневная температура до +6°С.

В Днепре температура днем в пределах +8°С, ясно и безоблачно.

В Симферополе в среду пройдет сильный дождь, будет пасмурно, сплошная облачность. В то же время воздух прогреется до +9°С.

Средняя месячная температура по Украине в феврале 2022 года ожидается в пределах 0...-5°C. На юге Одесской области и в Крыму до +1°C. Это близко к климатической норме.

Месячное количество осадков ожидается 22-40 мм, в Карпатах, Закарпатье и горах Крыма 52-75 мм, что в большинстве западных и юго-западных областей меньше нормы. На остальной территории страны - в пределах нормы.

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